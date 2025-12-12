După ce a fost rezervă neutilizată în campionat cu Leeds (3-3), Salah a răbufnit în fața reprezentanților mass-media și a spus că s-a simțit ”aruncat sub roțile autobuzului” de către ”cormorani”, după toți anii în care a evoluat la cel mai înalt nivel și a doborât recorduri peste recorduri.



Declarațiile tăioase la adresa clubului de pe Anfield i-au făcut pe cei de la Liverpool, în special pe Arne Slot, să-l lase pe Salah în afara lotului pentru meciul cu Inter Milano din Champions League, câștigat în cele din urmă de englezi cu 1-0.

Liverpool a stabilit! Ce se va întâmpla cu Mo Salah: dezvăluirile lui Arne Slot



La conferința de presă premergătoare duelului, Arne Slot, tehnicianul de pe Anfield Road, a dezvăluit că nu are niciun motiv pentru care nu ar vrea ca Salah să rămână la echipă. Mai mult, antrenorul a sugerat că va purta o conversație cu Salah, iar de asta va depinde totul: rămâne de văzut, astfel, dacă va mai juca sau nu la Liverpool după discuție.



”Nu am niciun motiv să nu vreau să rămână. Voi avea o conversație cu Mo. Rezultatul acelei conversații va determina cum vor arăta lucrurile sâmbătă”, a spus Slot.

