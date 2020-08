Gigi Becali, anunt de ultima ora despre transferul lui Albu la FCSB: "Imi e teama, doar asa il iau!" Ros-albastrii asteapta TITLUL: "Nu avem adversar, vom juca singuri"

Gigi Becali nu vrea sa mai cheltuie bani pe jucatorii adusi la FCSB.

Becali vrea sa adopte o noua strategie la FCSB. Nu vrea sa mai bage mana adanc in buzunar pentru aducerea jucatorilor. Patronul doreste sa aduca doar fotbalisti low-cost.

Totodata, acesta nu a uitat sa ii mai "intepe" pe rivalii FCSB-ului din campionat:

"Ce jucator? Imi e teama sa cheltuiesc. Am luat 3 jucatori, pe Albu il vreau gratis, altfel pentru ce sa-l iau. Nu mai dau bani. Am adus vreo 3-4 jucatori tineri pe care i-am avut la alte echipe.

Eu inca nu am scapat de mandrie si pentru ca nu am scapat zic tot ca in fiecare an. Zic ca noi nu avem adversari. Adversari sunt ei pentru locul 2. La locul 1 nu avem adversar, vom juca singuri. Acum iar glumesc, mai radem, pentru ce sa stam suparati.", a declarat Becali la Digi Sport.