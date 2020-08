Atacantul trimis de FCSB la CARAT BAGAJE semneaza cu Craiova! Surpriza URIASA dupa ce a fost dat afara de Becali

Dupa Paul Papp, Craiova e la un pas de al doilea transfer important in doar cateva ore!

Un alt fost stelist, Alexandru Tudorie, s-a inteles cu oltenii, anunta Antena Sport. Tudorie, atacantul bun la 'carat bagaje' in viziunea lui Reghecmapf (2016), va semna cu Craiova si va fi o optiune importanta in ofensiva pentru Cristiano Bergodi. Adus de la Otelul in 2015, Tudorie nu s-a impus la FCSB. A fost imprumutat, apoi cedat definitiv la Voluntari, de unde a fost cumparat de Arsenal Tula din prima liga rusa. Varful de atac nu s-a impus, asa ca a fost trimis inapoi la Voluntari, unde a jucat sub forma de imprumut in 2020.

Rotaru s-a inteles cu Tudorie si asteapta acceptul lui Arsenal Tula inainte ca mutarea sa fie oficializata.

Aproape de Craiova e si Marius Constantin.