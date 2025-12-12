Cele mai probabile adversare ale lui FCSB dacă ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League

După victoria uriașă contra lui Feyenoord, scor 4-3, FCSB a ajuns la 6 puncte obținute în primele 6 runde din faza principală și speră la o clasare în primele 24. Campioana României se află acum pe poziția 27 și, cel mai probabil, va avea nevoie de măcar 4 puncte în ianuarie, la meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, pentru a ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League.



Algoritmul statisticienilor de la Football Meets Data o cotează în prezent pe FCSB cu doar 22,1% șanse de calificare în play-off-ul pentru optimile Europa League. Același algoritm prezintă și cele mai probabile adversare ale campioanei României în faza următoare, în cazul în care va izbuti această performanță.



Formațiile de pe locurile 9-16 vor fi capi de serie și vor juca acasă manșa secundă. Împerecherea se va face în funcție de poziția din grupa unică: locul 9/10 vs. locul 23/24, locul 11/12 vs. 21/22, locul 13/14 vs. 19/20 și 15/16 vs. 17/18.

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din play-off-ul pentru optimile Europa League este programată pe 30 ianuarie. Meciurile se vor juca pe 19 februarie (turul) și 26 februarie (returul).



Având în vedere modul în care se va face împerecherea și clasamentul preconizat pentru finalul fazei principale din Europa League, cei mai probabili adversari ai lui FCSB sunt:



(Germania) - 10,1% (acum pe locul 9) Nottingham Forest (Anglia) - 8,1% (acum pe locul 11)

Cele mai probabile adversare ale Universității Craiova dacă ajunge în play-off-ul pentru optimile Conference League

În cazul Universității Craiova, șansele de calificare în play-off-ul Conference League sunt mult mai mari, chiar dacă oltenii au pierdut meciul cu Sparta Praga (1-2) și au rămas cu 7 puncte, pe locul 23.



Craiova mai are de jucat un singur meci și s-ar putea menține în primele 24 chiar și cu un eșec contra lui AEK Atena, joia viitoare. Vor conta foarte mult rezultatele echipelor aflate sub cea a lui Coelho, precum Lincoln Red Imps, KuPS, Zrinjski sau Breidablik.



Football Meets Data o cotează acum pe Universitatea Craiova cu 95,3% șanse de calificare în play-off-ul pentru optimi și prezintă cei mai probabili adversari, împerecherea urmând să se facă la fel ca la Europa League.



(Slovenia) - 13,7% (acum pe locul 12) AZ Alkmaar (Olanda) - 11% (acum pe locul 13)

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din play-off-ul pentru optimile Conference League este programată pe 16 ianuarie, iar meciurile din această fază se vor juca pe 19 februarie (turul) și 26 februarie (returul).

