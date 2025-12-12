VIDEO EXCLUSIV „Nu era conștient la ce nivel ar fi putut ajunge!” Românul comparat cu Hagi și Dobrin

„Nu era conștient la ce nivel ar fi putut ajunge!" Românul comparat cu Hagi și Dobrin
Fotbalul românesc a fost plin de jucători care ar fi putut juca la cel mai înalt nivel.

Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a vorbit despre mai multe aspecte din cariera lui, dar a făcut și o radiografie a fotbalului românesc.

Mijlocașul a făcut parte dintr-o echipă senzațională a lui Dinamo, unde a jucat timp de cinci ani, între 1990 și 1995.

Costel Pană a numit un fost coleg care ar fi putut face mai mult în carieră

Andru Nenciu l-a provocat pe fostul fotbalist să numească un coleg care nu și-a exploatat talentul la maximum.

Costel Pană nu a stat mult pe gânduri și l-a nominalizat pe Dănuț Lupu, pe care l-a avut coleg la Dinamo pentru o perioadă destul de scurtă.

(n.r. Spune-mi un fost coleg care nu și-a exploatat talentul 100%) L-am avut puțin coleg pe Dănuț Lupu, în 1994 și în turneul din Italia. Cred că putea, dacă el realiza personal ce ar fi putut să ajungă, cred că era altceva, dar și așa a fost foarte bun. 

Nu era conștient la ce nivel ar fi putut ajunge, Mircea Lucescu a avut încredere în el și a avut și grijă de el.”, a spus Costel Pană, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Dunărea Galați, Dinamo, Rapid, Panathinaikos, PAS Korinthos, OFI Crete, Brescia și Tzafririm Holon sunt echipele pentru care a jucat mijlocașul ofensiv de-a lungul carierei.

Dănuț Lupu a bifat 15 selecții pentru echipa națională a României, dar nu a reușit să marcheze vreun gol în tricolor.

