Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro și a vorbit despre mai multe aspecte din cariera lui, dar a făcut și o radiografie a fotbalului românesc.

Mijlocașul a făcut parte dintr-o echipă senzațională a lui Dinamo, unde a jucat timp de cinci ani, între 1990 și 1995.



Costel Pană a numit un fost coleg care ar fi putut face mai mult în carieră



Andru Nenciu l-a provocat pe fostul fotbalist să numească un coleg care nu și-a exploatat talentul la maximum.

Costel Pană nu a stat mult pe gânduri și l-a nominalizat pe Dănuț Lupu, pe care l-a avut coleg la Dinamo pentru o perioadă destul de scurtă.