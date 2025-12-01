LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00, U Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei 18 din Superligă, chiar de Ziua Națională a României.

Ardelenii s-au impus în precedentul joc disputat acasă în campionat, 3-1 cu Metaloglobus, și au oprit o serie negativă pe teren propriu formată din cinci remize și patru partide pierdute.

Trei victorii, trei rezultate de egalitate și două înfrângeri este palmaresul înregistrat de olteni în campionatul actual din postura de vizitatori.

Cristiano Bergodi, acum la U Cluj, a fost la un pas să câștige titlul cu Universitatea Craiova



De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de nouă ori, de patru ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câștigat de clujeni (26 aprilie 2025, U Cluj - Universitatea Craiova 2-1), iar alte patru meciuri s-au terminat la egalitate. Interesant, niciuna dintre aceste partide nu s-a încheiat fără gol marcat.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 28 iulie 2025, Universitatea Craiova - Universitatea Cluj 2-1 (Assad Al-Hamlawi - dublă / Miguel Silva).

Antrenorul Cristiano Bergodi a condus-o pe Universitatea Craiova în anul 2020 (17 jocuri în ediţiile 2019-2020 şi 2020-2021, 14 victorii - 3 înfrângeri), când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului (ediţia 2019-2020) cu gruparea alb-albastră, reamintește LPF pe site-ul oficial.



