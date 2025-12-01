LIVE TEXT U Cluj - Universitatea Craiova de 1 Decembrie, de la ora 19:00! Povestea uitată a lui Cristiano Bergodi în Oltenia

U Cluj - Universitatea Craiova de 1 Decembrie, de la ora 19:00! Povestea uitată a lui Cristiano Bergodi în Oltenia
Partida dintre U Cluj - Universitatea Craiova este LIVE TEXT pe Sport.ro.

Universitatea Craiova U Cluj Cristiano Bergodi Assad Al-Hamlawi Miguel Silva
U Cluj - Universitatea Craiova

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00, U Cluj și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci al etapei 18 din Superligă, chiar de Ziua Națională a României.

Ardelenii s-au impus în precedentul joc disputat acasă în campionat, 3-1 cu Metaloglobus, și au oprit o serie negativă pe teren propriu formată din cinci remize și patru partide pierdute.

Trei victorii, trei rezultate de egalitate și două înfrângeri este palmaresul înregistrat de olteni în campionatul actual din postura de vizitatori.

Cristiano Bergodi, acum la U Cluj, a fost la un pas să câștige titlul cu Universitatea Craiova

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de nouă ori, de patru ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câștigat de clujeni (26 aprilie 2025, U Cluj - Universitatea Craiova 2-1), iar alte patru meciuri s-au terminat la egalitate. Interesant, niciuna dintre aceste partide nu s-a încheiat fără gol marcat.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 28 iulie 2025, Universitatea Craiova - Universitatea Cluj 2-1 (Assad Al-Hamlawi - dublă / Miguel Silva).

Antrenorul Cristiano Bergodi a condus-o pe Universitatea Craiova în anul 2020 (17 jocuri în ediţiile 2019-2020 şi 2020-2021, 14 victorii - 3 înfrângeri), când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului (ediţia 2019-2020) cu gruparea alb-albastră, reamintește LPF pe site-ul oficial.

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Fanii lui FCSB îl sfidează pe Gigi Becali: "Nu știu dacă va mai juca!"
Fanii lui FCSB îl sfidează pe Gigi Becali: ”Nu știu dacă va mai juca!”
A murit Vladimir Muntyan! Fotbalistul român din naționala URSS a fost o legendă la Dinamo Kiev
A murit Vladimir Muntyan! Fotbalistul român din naționala URSS a fost o legendă la Dinamo Kiev
Mesajul emoționant al „tricolorilor" pentru toți românii, de Ziua Națională
Mesajul emoționant al „tricolorilor” pentru toți românii, de Ziua Națională
Steven Gerrard a făcut praf un fotbalist după ce PSV-ul lui Man a ridiculizat-o pe Liverpool pe Anfield: "Nu ai cum să faci așa ceva!"
Steven Gerrard a făcut praf un fotbalist după ce PSV-ul lui Man a ridiculizat-o pe Liverpool pe Anfield: ”Nu ai cum să faci așa ceva!”
România - Danemarca, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere"
România - Danemarca, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere"
vezi mai multe stiri
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!"

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: "Doarme pe teren"

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren”

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: "E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud"

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”

Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină

Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină



Andre Duarte a sosit în România pentru a semna cu FCSB! Prima reacție a portughezului
Andre Duarte a sosit în România pentru a semna cu FCSB! Prima reacție a portughezului
Mesajul emoționant al „tricolorilor" pentru toți românii, de Ziua Națională
Mesajul emoționant al „tricolorilor” pentru toți românii, de Ziua Națională
Steven Gerrard a făcut praf un fotbalist după ce PSV-ul lui Man a ridiculizat-o pe Liverpool pe Anfield: "Nu ai cum să faci așa ceva!"
Steven Gerrard a făcut praf un fotbalist după ce PSV-ul lui Man a ridiculizat-o pe Liverpool pe Anfield: ”Nu ai cum să faci așa ceva!”
Ce notă a primit Ianis Stoica în umilința Sporting - Estrela 4-0
Ce notă a primit Ianis Stoica în umilința Sporting - Estrela 4-0
Transferul lui Louis Munteanu îi lasă cu conturile goale! Francezii au anunțat mutarea pregătită de Nantes
Transferul lui Louis Munteanu îi lasă cu conturile goale! Francezii au anunțat mutarea pregătită de Nantes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță"

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova"

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

