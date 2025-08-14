Oltenii se pot lăuda cu patru victorii și un egal în Superliga, iar în Europa au trecut cu emoții de Sarajevo și Spartak Trnava în preliminariile Conference League. În play-off, oltenii vor întâlni pe Istanbul Bașakșehir.



Unul dintre oamenii-cheie ai începutului de sezon este noul atacant Assad Al Hamlawi, adus în această vară de la Slask Wroclaw pentru un milion de euro.



Assad Al Hamlawi, comparat cu un adevărat goleador: "Talent incredibil”



Fotbalistul palestinian nu a avut nevoie de timp de acomodare și a înscris deja două goluri în campionat și patru în Europa.



Fostul internațional Cosmin Bărcăuan, campion cu Șahtior Donețk, îl vede pe Al Hamlawi ca pe un atacant cu profil de goleador veritabil, comparându-l cu fosta glorie braziliană Brandão.



„Îmi aduce aminte de un fost coleg de la Șahtior, Brandão. Parcă îl văd pe Brandão jucând. Brandão avea niște execuții și un talent incredibil la unu contra unu. Așa îl văd eu. A fost golgheter, un jucător bun. În ochii mei, așa îl asociez, îmi amintește de Brandão”, a declarat Bărcăuan pentru Sport.ro.



Brandão, fost atacant brazilian, a scris istorie la Șahtior între 2002 și 2008. Vârful a marcat 91 de goluri în 220 de meciuri și a câștigat șapte trofee, inclusiv trei titluri de campion al Ucrainei.

