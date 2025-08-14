EXCLUSIV Assad Al Hamlawi, comparat cu un adevărat goleador: „Talent incredibil”

Assad Al Hamlawi, comparat cu un adevărat goleador: &bdquo;Talent incredibil&rdquo; Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova are un start perfect de sezon.

TAGS:
Assad Al-HamlawiUniversitatea CraiovaCosmin BarcauanBrandao
Din articol

Oltenii se pot lăuda cu patru victorii și un egal în Superliga, iar în Europa au trecut cu emoții de Sarajevo și Spartak Trnava în preliminariile Conference League. În play-off, oltenii vor întâlni pe Istanbul Bașakșehir.

Unul dintre oamenii-cheie ai începutului de sezon este noul atacant Assad Al Hamlawi, adus în această vară de la Slask Wroclaw pentru un milion de euro.

Assad Al Hamlawi, comparat cu un adevărat goleador: "Talent incredibil”

Fotbalistul palestinian nu a avut nevoie de timp de acomodare și a înscris deja două goluri în campionat și patru în Europa.

Fostul internațional Cosmin Bărcăuan, campion cu Șahtior Donețk, îl vede pe Al Hamlawi ca pe un atacant cu profil de goleador veritabil, comparându-l cu fosta glorie braziliană Brandão.

„Îmi aduce aminte de un fost coleg de la Șahtior, Brandão. Parcă îl văd pe Brandão jucând. Brandão avea niște execuții și un talent incredibil la unu contra unu. Așa îl văd eu. A fost golgheter, un jucător bun. În ochii mei, așa îl asociez, îmi amintește de Brandão”, a declarat Bărcăuan pentru Sport.ro.

Brandão, fost atacant brazilian, a scris istorie la Șahtior între 2002 și 2008. Vârful a marcat 91 de goluri în 220 de meciuri și a câștigat șapte trofee, inclusiv trei titluri de campion al Ucrainei.

Cine este Cosmin Bărcăuan

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan a început fotbalul la FC Bihor, dar și-a făcut un nume în fotbalul românesc la Dinamo București, unde a câștigat Cupa României de două ori.

Transferul la Șahtior Donețk i-a oferit șansa de a lucra cu Mircea Lucescu și de a juca în Champions League, unde s-a duelat cu Ronaldinho, Adriano, Messi și alte legende ale fotbalului mondial.

De-a lungul carierei, a mai evoluat în Grecia și Rusia, la echipe precum PAOK Salonic și OFI Creta, iar pentru naționala României a jucat de opt ori, marcând două goluri, inclusiv unul la debut, într-o victorie cu Iugoslavia.

După retragere, a devenit antrenor, activând în ligile inferioare din Grecia și chiar la echipa secundă a Olympiacos, în două perioade distincte. De asemenea, a fost scouter pentru FC Voluntari.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Marea &icirc;nt&acirc;lnire dintre Putin şi Trump va &icirc;ncepe vineri la ora 22:30. &Icirc;ntrevederea, urmată de o conferință comună de presă
ARTICOLE PE SUBIECT
S&acirc;nge rece pentru David Miculescu! Atacantul a dus-o pe FCSB la un pas de play-off-ul Europa League
Sânge rece pentru David Miculescu! Atacantul a dus-o pe FCSB la un pas de play-off-ul Europa League
Braga &ndash; CFR Cluj 2-0. Ardelenii &rdquo;retrogradează&rdquo; &icirc;n Conference League
Braga – CFR Cluj 2-0. Ardelenii ”retrogradează” în Conference League
Boom! Trei &bdquo;transferuri&rdquo; la Dinamo. Au fost deja &icirc;nregistrate la LPF
Boom! Trei „transferuri” la Dinamo. Au fost deja înregistrate la LPF
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a lăudat un jucător de la FCSB după victoria de la Priștina, apoi a explicat de ce l-a scos: &rdquo;Are talie, e bun, dar...&rdquo;
Gigi Becali a lăudat un jucător de la FCSB după victoria de la Priștina, apoi a explicat de ce l-a scos: ”Are talie, e bun, dar...”
Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: &rdquo;Nu prea a contat&rdquo;
Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: ”Nu prea a contat”
Cine este Istanbul Bașakșehir, adversara Universității Craiova &icirc;n play-off-ul Conference League
Cine este Istanbul Bașakșehir, adversara Universității Craiova în play-off-ul Conference League
Gigi Becali a făcut anunțul imediat după Drita - FCSB: &rdquo;La revedere!&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul imediat după Drita - FCSB: ”La revedere!”
Sorin C&acirc;rțu și-a găsit cu greu cuvintele după &rdquo;drama&rdquo; din Spartak Trnava - Univ. Craiova: &rdquo;Am trecut prin toate stările!&rdquo;
Sorin Cârțu și-a găsit cu greu cuvintele după ”drama” din Spartak Trnava - Univ. Craiova: ”Am trecut prin toate stările!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drita - FCSB 1-3 a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO | Campioana Rom&acirc;niei, meci perfect la Priștina și calificare &icirc;n play-off-ul UEL

Drita - FCSB 1-3 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO | Campioana României, meci perfect la Priștina și calificare în play-off-ul UEL

Vezi LIVE ONLINE Drita &ndash; FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Vezi LIVE ONLINE Drita – FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000&euro; și undă verde pentru transfer

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000€ și undă verde pentru transfer

Gigi Becali &bdquo;fierbe&ldquo;: s-a aflat c&acirc;ți bani a pierdut FCSB, &icirc;n acest debut de sezon

Gigi Becali „fierbe“: s-a aflat câți bani a pierdut FCSB, în acest debut de sezon

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct &icirc;n Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct în Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Risc de recesiune &icirc;n Rom&acirc;nia la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

stirileprotv Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!