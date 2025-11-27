Atacantul Assad Al-Hamlawi s-a arătat fericit la finalul partidei Universitatea Craiova - Mainz 1-0, confruntare în care a înscris golul victoriei „leilor”.

Assad Al-Hamlawi, bucuros după Universitatea Craiova - Mainz 1-0

Al-Hamlawi a avut un mesaj ferm pentru formațiile care subestimează Craiova: dacă se consideră superioare, să nu vină să înfrunte gruparea din Bănie.

„Evident că sunt foarte fericit, pentru că trecuse mult timp de când nu mai înscrisesem. Sunt fericit pentru echipă, pentru o nouă victorie în Conference League. E primul gol pentru mine în Conference League, sunt încântat.

La fiecare meci trebuie să mă gândesc că voi marca, dar trebuie să fiu încrezător, să fiu concentrat. Când au marcat m-am gândit că trebuie să o luăm de la capăt. După ce s-a dat ofsaid am fost fericit și am știut că vom câștiga.

Dacă te crezi mai bun într-un meci, nu veni să joci cu noi. Tata a glumit, că mama mea e aici. A zis să nu o trimit pe mama acasă până nu marchez”, a declarat Assad Al-Hamlawi, la flash-interviu, conform digisport.ro.

Echipele din Universitatea Craiova - Mainz

Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Al Hamlawi în minutul 67 din penalty.