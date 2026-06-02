Fosta campioană a României a tremurat serios pentru rămânerea în Superliga României, după 3-3 la Târgoviște și 1-1 la Constanța. Meciul a fost decis la penalty-uri, unde băieții lui Flavius Stoican s-au impus fără emoții, cu patru goluri din patru.

Ioan Ovidiu Sabău, aproape de a prelua Farul Constanța

Flavius Stoican (49 de ani) a părăsit echipa imediat după ce și-a asigurat rămânerea în Superligă, dar Farul nu va sta foarte mult timp fără antrenor. Este aproape de a ajunge la un acord cu Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), fostul antrenor de la Universitatea Cluj.

Cele două părți sunt foarte aproape de a bate palma. Ar mai fi doar câteva detalii de pus la punct, spun oficialii fostei campioane a României pentru GSP.ro.

La Farul Constanța, Sabău ar urma să aibă un salariu colosal, de 25.000 de euro, iar înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pe o perioadă de doi ani.

Farul Constanța a anunțat despărțirea de Flavius Stoican

"Farul Constanța și antrenorul Flavius Stoican au decis, de comun acord, întreruperea relațiilor contractuale.

Farul îi mulțumește pentru realizarea obiectivului și pentru că s-a alăturat echipei într-un moment greu.

Mult succes în carieră!", a transmis Farul.

Flavius Stoican a preluat Farul pe 13 aprilie, după plecarea lui Ianis Zicu. A stat pe banca echipei dobrogene la 7 partide și nu a obținut nicio victorie.