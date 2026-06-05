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Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic

Dinamo a anunțat vineri despărțirea de antrenorul principal croat Zeljko Kopic.

Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii ”câinilor”.

”Dragă familie Dinamo...”

Kopic a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Dinamo:

”Dragă familie Dinamo,

Uneori este foarte greu să exprimi în cuvinte toate emoțiile.

Doi ani și jumătate de viață alături de un club atât de mare și de istoric, alături de familia Dinamo.

A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții sincere, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite, cu totul și cu totul.

”Pentru mine a fost mult mai mult decât o slujbă”

Pentru mine a fost mult mai mult decât o slujbă, mai mult decât muncă grea și viață la limită.

A fost o legătură cu spiritul Dinamo, o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva ce va oferi clubului Dinamo șansa de a continua să crească și de a ajunge acolo unde merită să fie, acolo unde noi toți vrem să vedem clubul nostru.

Acum, când a sosit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din toată inima.

Le doresc tuturor jucătorilor, staff-ului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos din istoria lui Dinamo.

”Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută alături de Dinamo”

Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută alături de Dinamo, fiecare moment de susținere, doar amintiri frumoase vor rămâne în sufletul meu pentru totdeauna.

Așa cum au spus suporterii noștri, am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu,

Hai Dinamo! 🤍❤️”