FOTO Mesajul MINUNAT al lui Zeljko Kopic la despărțirea de Dinamo! ”Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu”

Mesajul MINUNAT al lui Zeljko Kopic la despărțirea de Dinamo! ”Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Câinii” nu mai au de astăzi antrenor principal.

TAGS:
DinamoZeljko Kopicplecare KopicDinamo Bucurestifani dinamo
Din articol
  • Kopic dinamo fani
×
Zeljko kopic 020526
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
Conf kopic dinamo 220426
Zeljko Kopic / Foto: Sport Pictures
Kopic
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dinamo a anunțat vineri despărțirea de antrenorul principal croat Zeljko Kopic.

Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii ”câinilor”.

”Dragă familie Dinamo...”

Kopic a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Dinamo:

”Dragă familie Dinamo,

Uneori este foarte greu să exprimi în cuvinte toate emoțiile.

Doi ani și jumătate de viață alături de un club atât de mare și de istoric, alături de familia Dinamo.

A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții sincere, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite, cu totul și cu totul.

”Pentru mine a fost mult mai mult decât o slujbă”

Pentru mine a fost mult mai mult decât o slujbă, mai mult decât muncă grea și viață la limită.

A fost o legătură cu spiritul Dinamo, o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva ce va oferi clubului Dinamo șansa de a continua să crească și de a ajunge acolo unde merită să fie, acolo unde noi toți vrem să vedem clubul nostru.

Acum, când a sosit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din toată inima.

Le doresc tuturor jucătorilor, staff-ului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos din istoria lui Dinamo.

”Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută alături de Dinamo”

Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută alături de Dinamo, fiecare moment de susținere, doar amintiri frumoase vor rămâne în sufletul meu pentru totdeauna.

Așa cum au spus suporterii noștri, am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu,

Hai Dinamo! 🤍❤️”

Fanii lui Dinamo NU CRED că Zeljko Kopic pleacă!

Reacțiile suporterilor la postarea clubului sunt mai mult decât elocvente:

”E prank de ala?”

”Era evident ca nu avea sens sa mai stea sub o conducere asa incompetenta”

”Dezastru.....sa vină Burcă sau Stoicanetti. Este de noaptea minții ce se întâmplă acum la Dinamo. În loc să avem continuitate, să contruim un lot capabil alături de un antrenor ce a reușit să îți aducă o identitate în joc, noi preferăm experimentele. Ce antrenor român disponibil se poate ridica în momentul de față la nivelul lui Kopic?”

”Sper ca e doar o gluma!?😡🤬”

”Ne așteaptă din nou Liga 2 !! Mulțumim Nicolescu și întregul staff”

”Ce maaaaaa?????!”

”Ne am nenorocit… felicitări dl președinte”

”Foarte bine că pleacă, nu se complace cu asemenea conducători mincinoși și superficiali!

Toate cele bune, mister!”

”Ne-am dus , gata!”

”Nu pot să cred ca a plecat , singurul om competent pe care l am avut , l am pierdut”

”Sa plece Nicolescu!😡”

”Nu se poate”

”Asta chiar e horror, am ramas fara cuvinte”

”Se anunta iar un an greu”

”Mai bine pleca Nicolescu, decât Kopic…”

”Nu cred așa ceva…..”

”Nu cred .....”

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
ARTICOLE PE SUBIECT
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
ULTIMELE STIRI
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
”Un nou capitol” la Dinamo! A semnat astăzi contractul
”Un nou capitol” la Dinamo! A semnat astăzi contractul
A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani
A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani
Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro
Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!

Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”



Recomandarile redactiei
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro
Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro
Croații despre Zeljko Kopic după plecarea antrenorului de la Dinamo: ”Asociat cu postul de selecționer”
Croații despre Zeljko Kopic după plecarea antrenorului de la Dinamo: ”Asociat cu postul de selecționer”
A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani
A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani
Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor
Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”
Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

stirileprotv Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

stirileprotv Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!