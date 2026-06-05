Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii ”câinilor”.

Reacțiile suporterilor la postarea clubului sunt mai mult decât elocvente:

”E prank de ala?”

”Era evident ca nu avea sens sa mai stea sub o conducere asa incompetenta”

”Dezastru.....sa vină Burcă sau Stoicanetti. Este de noaptea minții ce se întâmplă acum la Dinamo. În loc să avem continuitate, să contruim un lot capabil alături de un antrenor ce a reușit să îți aducă o identitate în joc, noi preferăm experimentele. Ce antrenor român disponibil se poate ridica în momentul de față la nivelul lui Kopic?”

”Sper ca e doar o gluma!?😡🤬”

”Ne așteaptă din nou Liga 2 !! Mulțumim Nicolescu și întregul staff”

”Ce maaaaaa?????!”

”Ne am nenorocit… felicitări dl președinte”

”Foarte bine că pleacă, nu se complace cu asemenea conducători mincinoși și superficiali!

Toate cele bune, mister!”

”Ne-am dus , gata!”

”Nu pot să cred ca a plecat , singurul om competent pe care l am avut , l am pierdut”

”Sa plece Nicolescu!😡”

”Nu se poate”

”Asta chiar e horror, am ramas fara cuvinte”

”Se anunta iar un an greu”

”Mai bine pleca Nicolescu, decât Kopic…”

”Nu cred așa ceva…..”

”Nu cred .....”

Anunțul clubului Dinamo

”Mulțumim, Željko Kopić!

Fotbalul, ca și viața, e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor.

Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Željko Kopić a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic.

În continuare, a reușit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul 4 al ligii naționale.

Pe durata celor două sezoane și jumătate, Željko Kopić a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru.

Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părți ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare.

Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Kopić pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor.

Došao si kao trener, a otišao kao crveni pas! Hvala, Željko!”, a postat Dinamo București pe rețelele de socializare.