FOTO Fanii lui Dinamo NU CRED că Zeljko Kopic pleacă! ”E prank?”, ”conducere incompetentă”, ”sper că e doar o glumă”, ”ne-am nenorocit”

Fanii lui Dinamo NU CRED că Zeljko Kopic pleacă! ”E prank?”, ”conducere incompetentă”, ”sper că e doar o glumă”, ”ne-am nenorocit” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gruparea ”câinilor” s-a despărțit astăzi de antrenorul croat.

TAGS:
DinamoZeljko KopicDinamo Bucurestifani dinamosuporteri dinamo
Din articol

Dinamo a anunțat vineri despărțirea de antrenorul principal croat Zeljko Kopic.

Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii ”câinilor”.

Reacțiile suporterilor lui Dinamo

Reacțiile suporterilor la postarea clubului sunt mai mult decât elocvente:

”E prank de ala?”

”Era evident ca nu avea sens sa mai stea sub o conducere asa incompetenta”

”Dezastru.....sa vină Burcă sau Stoicanetti. Este de noaptea minții ce se întâmplă acum la Dinamo. În loc să avem continuitate, să contruim un lot capabil alături de un antrenor ce a reușit să îți aducă o identitate în joc, noi preferăm experimentele. Ce antrenor român disponibil se poate ridica în momentul de față la nivelul lui Kopic?”

”Sper ca e doar o gluma!?😡🤬”

”Ne așteaptă din nou Liga 2 !! Mulțumim Nicolescu și întregul staff”

”Ce maaaaaa?????!”

”Ne am nenorocit… felicitări dl președinte”

”Foarte bine că pleacă, nu se complace cu asemenea conducători mincinoși și superficiali!

Toate cele bune, mister!”

”Ne-am dus , gata!”

”Nu pot să cred ca a plecat , singurul om competent pe care l am avut , l am pierdut”

”Sa plece Nicolescu!😡”

”Nu se poate”

”Asta chiar e horror, am ramas fara cuvinte”

”Se anunta iar un an greu”

”Mai bine pleca Nicolescu, decât Kopic…”

”Nu cred așa ceva…..”

”Nu cred .....”

Anunțul clubului Dinamo

”Mulțumim, Željko Kopić!

Fotbalul, ca și viața, e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor.

Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Željko Kopić a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic.

În continuare, a reușit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul 4 al ligii naționale.

Pe durata celor două sezoane și jumătate, Željko Kopić a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru.

Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părți ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare.

Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Kopić pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor.

Došao si kao trener, a otišao kao crveni pas! Hvala, Željko!”, a postat Dinamo București pe rețelele de socializare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
ARTICOLE PE SUBIECT
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
ULTIMELE STIRI
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
”Un nou capitol” la Dinamo! A semnat astăzi contractul
”Un nou capitol” la Dinamo! A semnat astăzi contractul
A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani
A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani
Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro
Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!

Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”



Recomandarile redactiei
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro
Transfer istoric! S-a aflat cine e jucătorul pentru care Real Madrid oferă 150 de milioane de euro
Croații despre Zeljko Kopic după plecarea antrenorului de la Dinamo: ”Asociat cu postul de selecționer”
Croații despre Zeljko Kopic după plecarea antrenorului de la Dinamo: ”Asociat cu postul de selecționer”
A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani
A revenit! Cum se mișcă Serena Williams pe terenul de tenis, la 44 de ani
Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor
Înlocuitor pentru Kopic! Cine ar putea antrena Dinamo din sezonul următor
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

stirileprotv Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

stirileprotv Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!