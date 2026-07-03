Ultima dată antrenor la NK Osijek, în Croația, Zeljko Sopic a fost prezentat oficial, pe 29 iunie, la Kauno Zalgiris, campioana Lituaniei, formație care l-a ales pentru a-l înlocui pe Eivinas Cerniauskas.
Zeljko Sopic a semnat cu Kauno Zalgiris
Clubul lituanian a oficializat mutarea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
„Echipa va fi condusă începând de astăzi de experimentatul specialist din Croația - Zeljko Sopic. Bun venit!”, au transmis cei de la Zalgiris.
În vârstă de 51 de ani, tehnicianul croat ajunge la Kaunas după experiențe în Croația, Azerbaidjan, Polonia și Emiratele Arabe Unite.
Înainte să devină antrenor, Sopic a avut o carieră de jucător în Croația, Israel și Germania, unde a evoluat inclusiv pentru Borussia Monchengladbach.
Zeljko Sopic a fost antrenor la HNK Rijeka, echipă pe care a condus-o în Europa League și cu care a reușit să o elimine pe Corvinul Hunedoara în turul doi preliminar, acum doi ani. DETALII AICI