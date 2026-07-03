OFICIAL Zeljko Sopic a semnat! Croatul a preluat o campioană europeană: „Bun venit!”

Zeljko Sopic a semnat! Croatul a preluat o campioană europeană: „Bun venit!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Zeljko Sopic și-a găsit rapid o nouă provocare în carieră. 

TAGS:
zeljko sopicHNK RijekaKauno ZalgirisCorvinul Hunedoara
Din articol

Ultima dată antrenor la NK Osijek, în Croația, Zeljko Sopic a fost prezentat oficial, pe 29 iunie, la Kauno Zalgiris, campioana Lituaniei, formație care l-a ales pentru a-l înlocui pe Eivinas Cerniauskas.

Zeljko Sopic a semnat cu Kauno Zalgiris

Clubul lituanian a oficializat mutarea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Echipa va fi condusă începând de astăzi de experimentatul specialist din Croația - Zeljko Sopic. Bun venit!”, au transmis cei de la Zalgiris.

În vârstă de 51 de ani, tehnicianul croat ajunge la Kaunas după experiențe în Croația, Azerbaidjan, Polonia și Emiratele Arabe Unite. 

Înainte să devină antrenor, Sopic a avut o carieră de jucător în Croația, Israel și Germania, unde a evoluat inclusiv pentru Borussia Monchengladbach.

Zeljko Sopic a fost antrenor la HNK Rijeka, echipă pe care a condus-o în Europa League și cu care a reușit să o elimine pe Corvinul Hunedoara în turul doi preliminar, acum doi ani. DETALII AICI

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Au invitat peste 1.000 de persoane la nuntă, dar s-ar fi căsătorit deja în mare secret!
Au invitat peste 1.000 de persoane la nuntă, dar s-ar fi căsătorit deja în mare secret!
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
Obiecția Soranei Cîrstea, înainte de a întâlni a 12-a jucătoare a lumii, în turul trei la Wimbledon
Obiecția Soranei Cîrstea, înainte de a întâlni a 12-a jucătoare a lumii, în turul trei la Wimbledon
ULTIMELE STIRI
Chindia i-a pierdut pe Cornel Dinu și Daniel Florea, dar i-a adus pe Totti și Alex Băluță
Chindia i-a pierdut pe Cornel Dinu și Daniel Florea, dar i-a adus pe Totti și Alex Băluță
Max Allegri, prezentat la noua sa echipă!
Max Allegri, prezentat la noua sa echipă!
Diego Simeone rupe tăcerea cu privire la viitorul lui Julian Alvarez! ”Cel mai bun jucător”
Diego Simeone rupe tăcerea cu privire la viitorul lui Julian Alvarez! ”Cel mai bun jucător”
Real Madrid, comunicat oficial despre Enzo Fernandez
Real Madrid, comunicat oficial despre Enzo Fernandez
Leo Grozavu și-a decis viitorul
Leo Grozavu și-a decis viitorul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”



Recomandarile redactiei
S-a terminat! La ce echipă va juca omul care a ”rupt plasele” în Liga 2
S-a terminat! La ce echipă va juca omul care a ”rupt plasele” în Liga 2
Diego Simeone rupe tăcerea cu privire la viitorul lui Julian Alvarez! ”Cel mai bun jucător”
Diego Simeone rupe tăcerea cu privire la viitorul lui Julian Alvarez! ”Cel mai bun jucător”
Chindia i-a pierdut pe Cornel Dinu și Daniel Florea, dar i-a adus pe Totti și Alex Băluță
Chindia i-a pierdut pe Cornel Dinu și Daniel Florea, dar i-a adus pe Totti și Alex Băluță
Max Allegri, prezentat la noua sa echipă!
Max Allegri, prezentat la noua sa echipă!
Real Madrid, comunicat oficial despre Enzo Fernandez
Real Madrid, comunicat oficial despre Enzo Fernandez
Alte subiecte de interes
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
Dinamo poate continua pe filiera croată. A plecat Zejko Kopic și poate veni Zeljko Sopic
Zeljko Sopic nu se joacă! Transfer de 2.000.000 de euro: "Bine ai venit!"
Zeljko Sopic nu se joacă! Transfer de 2.000.000 de euro: "Bine ai venit!"
Fostul atacant al lui Rapid, acum antrenor, 100% cu echipa sa într-o grupă de cupă europeană! Calificare în minutul 90
Fostul atacant al lui Rapid, acum antrenor, 100% cu echipa sa într-o grupă de cupă europeană! Calificare în minutul 90
Campioana antrenată de fostul atacant rapidist Radomir Djalovic s-a făcut de râs pe teren propriu în Europa League!
Campioana antrenată de fostul atacant rapidist Radomir Djalovic s-a făcut de râs pe teren propriu în Europa League!
Liviu Antal a marcat din nou în Lituania! Lider în topul golgheterilor este un fost jucător de la Farul Constanța
Liviu Antal a marcat din nou în Lituania! Lider în topul golgheterilor este un fost jucător de la Farul Constanța
E nebun! Atacantul român din străinătate cu 7 meciuri consecutive în care marchează
E nebun! Atacantul român din străinătate cu 7 meciuri consecutive în care marchează
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!