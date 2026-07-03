Ultima dată antrenor la NK Osijek, în Croația, Zeljko Sopic a fost prezentat oficial, pe 29 iunie, la Kauno Zalgiris, campioana Lituaniei, formație care l-a ales pentru a-l înlocui pe Eivinas Cerniauskas.

Zeljko Sopic a semnat cu Kauno Zalgiris

Clubul lituanian a oficializat mutarea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Echipa va fi condusă începând de astăzi de experimentatul specialist din Croația - Zeljko Sopic. Bun venit!”, au transmis cei de la Zalgiris.