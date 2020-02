Dinamo, oficial in play-out! "Cainii" au iesit matematic din cursa dupa victoria Botosaniului cu Hermannstadt

Dinamo este matematic in play-out.

Dinamo va juca pentru al treilea sezon consecutiv in play-out, dupa ce Botosani s-a impus in fata lui Hermannstadt cu 2-1. "Cainii" au pierdut in aceasta etapa cu Voluntari, scor 2-1, si aveau nevoie ca Botosani sa se incurce cu echipa din Sibiu pentru a mai spera la un loc de play-off.

Moldovenii s-au impus cu 2-1 si Dinamo este matematic in play-out. Pentru echipa din Stefan cel Mare urmeaza derby-ul cu FCSB din etapa urmatoare.

Tweet Dinamo Hermannstadt botosani Citeste si: