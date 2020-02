Dinamo a vandut toate biletele pentru meciul cu Sporting din Liga Campionilor in 20 DE MINUTE! "Am fi umplut o sala de 10 000 de locuri"

Dinamo o va intalni pe Sporting Lisabona in barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor la handbdal.

Biletele au fost disponibile de luni, ora 12:00 si in 20 de minute s-au cumparat toate.

Conducatorii lui Dinamo au fost suprinsi de interesul urias fata de meci. Acestia au spus ca si-ar fi dorit ca in Bucuresti sa existe o sala cu o capacitate mai mare pentru astfel de partide.

"Stiam ca va fi un interes urias vizavi de acest meci, asa ca am decis sa punem biletele in vanzare din timp. Totusi, ce s-a intamplat ne-a surprins chiar si pe noi. In nici jumatate de ora nu mai era niciun bilet. Ne pare rau de miile de suporteri care ar fi dorit sa vina la acest meci, dar nu vor putea avea acces in sala. Cu Sporting, am fi umplut o sala de 10 000 locuri. Sportul bucurestean asteapta de peste 13 ani o sala polivalenta adecvata la cerintele actuale. Daca vrem sa crestem, sa aducem competitii mari in capitala, avem nevoie de acea sala de 10 000 de locuri de care se vorbeste din 2007", au spus oficialii clubului.

Capacitatea salii Dinamo este de 2200 de locuri, insa conform legii nu pot fi ocupate mai mult de 90 la suta din bilete. Un sector este rezervat pentru suporterii lui Sporting, dar daca portughezii nu vor acoperi sectorul, locurile vor fi scoase la vanzare pentru sustinatorii lui Dinamo, cu o zi inainte de meci sau in ziua disputarii partidei.

Sporting a invins-o pe Dinamo anul trecut, in aceeasi faza a competitiei. In ambele manse, portughezii au castigat la diferenta de 1 gol.