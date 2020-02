EXCLUSIV |Se anunta atmosfera de CLASICO la Dinamo - FCSB! Cate bilete au stelistii si ce promisiune fac inaintea SUPER DERBY-ului cu Dinamo

Se anunta atmosfera de senzatie la derby-ul Dinamo - FCSB, de duminica (20:00, LIVE TEXT PE WWW.SPORT.RO).

Dinamovistii vor avea o coregrafie speciala pentru cel mai mare meci al finalului de sezon printre 'caini'. Dinamo e aproape sigura de prezenta in play-out a treia oara consecutiv. Dinamo ba avea opozitie serioasa in peluza opusa. E mobilizare maxima printre stelisti. Conform informatiilor www.sport.ro, FCSB va primi 8200 de tichete la derby. Biletele se pun in vanzare de marti si vor fi disponibile la casele de la National Arena - iesirea dinspre Bulevardul Basarabia. Se mizeaza pe o prezenta consistenta in tribuna FCSB la primul joc in care Gheorghe Mustata, liderul Peluzei Nord, va fi din nou printre ultrasi dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Bannerelul Peluzei Nord nu va fi insa afisat, desi mai multe figuri importante ale grupului vor fi pe stadion duminica viitoare. O parte a fanilor a ales sa pastreze in continuare distanta, existand nemultumiri legate de modul in care Becali conduce echipa.

Pretul unui tichet la peluza pentru stelisti e de 15 lei.

Dinamovistii isi pot lua de azi bilete la casele National Arena, dar si la cele din Stefan cel Mare. Preturile variaza de la 20 de lei (inelul 3 al PCH) la 1000 de lei (loje, inel 1).

Tweet Dinamo FCSB Citeste si: