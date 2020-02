Fanii dinamovisti i-au PUS LA ZID pe "caini" dupa infrangerea cu Voluntari! "Suntem prea mici pentru acesti suporteri"

Dinamo a pierdut meciul cu Voluntari, scor 2-1 si si-a luat adio de la play-off pentru al treilea an consecutiv. "Cainii" au deschis scorul prin Deian Sorescu, dar gazdele au intors scorul in doar 4 minute prin golurile lui Tira si Tudorie.

Fanii dinamovisti prezenti in numar mare in tribunele de la Voluntari i-au bagat in sedinta pe jucatori si le-au reprosat ratarea in play-off. Dupa meci, Deian Sorescu a vorbit despre situatie si a spus ca prezenta in play-off nu s-a ratat la acest meci.

"Play-off-ul nu l-am pierdut in seara aceasta, ci in meciurile de pana acum. Asta este, mergem inainte si nu le mai promitem nimic suporterilor. Da, am fost să vorbesc cu suporterii, ne-au chemat la gard, dar eu am fost mai mult pentru un suporter de-al nostru, care ne sustine la fiecare meci. De altfel, lui i-am dedicat si golul pentru ca sotia sa tocmai a nascut in urma cu cateva zile. Ce sa mai, suntem prea mici pentru acesti suporteri.", a spus Sorescu.