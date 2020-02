"Sa nu faci asta!" Vintila s-a dus la Cretu si i-a transmis un mesaj clar! Ce probleme poate avea FCSB la derby-ul cu Dinamo! 6 jucatori pot fi OUT

La ce detaliu trebuie sa fie atenti cei de la FCSB.

FCSB o va intalni in aceasta seara pe Academica Cliceni, in ultimul meci din cadrul etapei cu numarul 24 din Liga 1. Elevii antrenati de Bogdan Vintila vin dupa victoria de la Voluntari, scor 2-1, iar in cazul unei victorii in aceasta seara, ros-albastrii vor acumula 45 de puncte si vor urca pe locul 2 la 3 puncte distanta de liderul CFR si la un punct distanta de Universitatea Craiova.

FCSB se afla intr-o postura mai putin dorita inainte de derby-ul cu Dinamo. 6 jucatori pot lipsi la partida de duminica seara, daca vor lua cartonas galben in partida contra celor de la Academica Clinceni. Vali Cretu, Florinel Coman, Darius Olaru, Dennis Man, Olimpiu Morutan si Ionut Vina sunt jucatorii care pot lipsi in derby daca vor fi avertizati in aceasta seara de centralul partidei.

Potrivit Fanatik, antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a avut o discutie separata cu Valentin Cretu pe care l-a avertizat sa joace prudent in partida cu Clinceni. Vali Cretu este singurul fundas dreapta din lotul ros-albastrilor, iar o potential cartonas galben in aceasa seara ar face ca situatia sa se complice in flancul drept al apararii pentru partida cu Dinamo.