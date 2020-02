Voluntari - Dinamo, 17:00, LIVE TEXT | "Cainii" nu au voie sa piarda daca vor in play-off! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Voluntari - Dinamo pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

Dinamo a inceput bine noul an in Liga 1 si a obtinut o victorie clara pe teren propriu in fata Astrei, scor 2-0. "Cainii inca mai spera la un loc in play-off si pentru a pastra aceste sperante nu au voie sa piarda meciul de azi. Dinamo este pe locul 8 in clasament, cu 31 de puncte, la 6 puncte in spatele lui Gaz Metan si la 5 in spatele Botosaniului.

Voluntari este pe ultimul loc in Liga 1, cu doar 11 puncte dupa 23 de etape. Echipa antrenata de Teja s-a impus in prima etapa din 2020 in fata Clinceniului, scor 2-1, dar au pierdut restanta cu FCSB cu acelasi scor.

Echipele probabile:

Dinamo: 93. Piscitelli, 26. Kostrna, 66. Puljic, 27. Grigore, 7. Skovajsa, 4. Filip, 24. Mrzljak, 22. Sorescu, 31. Fabbrini, 98. Mihaiu, 18. Perovici

Antrenor: Dusan Uhrin

Voluntari: 95. Cojocaru, 89. Struna, 6. Pascanu, 28. Balaur, 32. Kocic, 25. Gorobsov, 21. De Lucas, 77. Sanoh, 11. Capatina, 10. Matan, 70. Simonovski

Antrenor: Mihai Teja

