Astfel, Cristi Chivu rămâne doar cu două obiective în acest sezon, Scudetto și Cupa Italiei.

Cristi Chivu a primit nota 5 după Inter - Bodo/Glimt

Eurosport.it l-a notat pe Cristi Chivu cu nota 5 pentru felul în care a pregătit returul cu Bodo/Glimt.

Jurnaliștii italieni au remarcat că antrenorul român nu a reușit să găsească soluții în ofensive în fața unui Bodo/Glimt mult mai slab cotat decât Inter.

”Prestația nerazzurrilor este ștearsă și vine o nouă înfrângere. Eliminarea formației milaneze în play-off-ul acestei ediții de Liga Campionilor este, fără îndoială, un eșec european și reprezintă un eșec și pentru fotbalul italian.

Bodø/Glimt aruncă nisip în angrenajele ofensive ale Interului, care, în loc să se dezlănțuie, se stinge treptat”, au scris italienii.