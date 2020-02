"Cainii" au facut ca MAIMUTELE! RASISMUL LOVESTE si in Liga 1! Suporterii lui Dinamo s-au MANIFESTAT IN TRIBUNE la adresa lui Eric! Brazilianul este socat de ce s-a intamplat

Voluntari a castigat duelul cu Dinamo, 2-1.

Eric a fost integralist in victoria lui Voluntari cu Dinamo si si-a creat o mare ocazie, insa nu a reusit sa inscrie. La finalul meciului, fostul jucator al Viitorului s-a declarat socat de faptul ca suporterii dinamovisti i-au strigat scandari rasiste.

"Am vrut sa bat un corner si am auzit din tribune ceva, i-am spus arbitrului ca am auzit un fel de sunet de maimuta. El a spus ca nu a auzit, nici tusierul. Nu imi vine sa cred ca se intampla aici, in Romania, traim in 2020. M-au jignit suporterii, dar asta e. Mi s-a mai intamplat. Asta este. Nu le-am spus nimic suporterilor, nu am avut eu timp sa vorbesc cu ei", a declarat Eric la finalul meciului.