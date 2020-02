"Nu avem probleme de lot!" Reveniri SPECTACULOASE la FCSB pentru partida cu Dinamo! Ce jucatori pot reveni in echipa pentru Derby de Romania! Anuntul facut de Vintila

Reveniri importante la FCSB pentru partida cu Dinamo.

Derby-ul dintre Dinamo si FCSB este duminica, 16 februarie, de la ora 20:00 pe Arena Nationala. Dinamo a pierdut aseara in fata celor de la FC Voluntari, scor 1-2 si nu mai are sanse sa prinda play-off-ul. Totusi, partida va fi una incinsa datorita faptului ca se intalnesc cele mai mari rivale din campionatul Romeniei. Pentru aceasta partida, Bogdan Vintila avea in lot cateva absente, dar a declarat ca jucatorii accidentati, ar putea reveni in lot pentru derby-ul de duminica seara. Este vorba despre Ovidiu Popescu si Ionut Pantiru, jucatori care au suferit accidentari, dar care isi pot reveni pana duminica.



"Nu avem probleme de lot, in acest moment. Ovidiu Popescu e posibil sa joace pana la play-off. Pentru Pantiru asteptam sa vedem ce zice domnul doctor. Sunt lovituri, nu sunt probleme de ordin muscular la cei doi. Pantiru a pus piciorul intr-o contra si i-a sarit genunchiul", a spus Bogdan Vintila.