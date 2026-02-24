În cele din urmă, arbitrii l-au declarat câștigător pe Corel Păsat, considerând că a punctat mai multe lovituri decât Kamara.

Cei doi au oferit un meci de box dinamic, dar care nu s-a încheiat în urma unui K.O., chiar dacă Cornel Păsat și Kamar nu s-au ferit să își împartă lovituri.

Cornel Păsat l-a înfruntat pe prietenul său Kamara în meciul serii djn Gala Next Fighter, care a putut fi urmărită în exclusivitate pe VOYO .

Acesta a explicat după meci că nu i-a fost ușor să continue, dar nu a vrut să renunțe.

(n.r. ce te-a motivat să intri în ringul RXF?) Doar un un pic de orgoliu și mândria masculină. Bine-înțeles și provocarea lui Kama (n.r. Kamara), care se ține de 20 de ani de mine să ne luptăm un pic.

A fost dificil, încă îmi vine sânge în ochi, nu prea văd bine, dar nu e o problemă, am dus meciul până la capăt.

Îmi pare rău că nu am oferit un spectacol real box, a fost o luptă haotică mai degrabă, cu diverse peripeții, dar eu că și eu și Kamara merităm aplauze.

(n.r. ai o lovitură destul de serioasă) O să fiu și mai sexy.”, a spus Cornel Păsat după meciul care s-a văzut pe VOYO.