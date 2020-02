Tragerea la sorti pentru sferturile Cupei Romaniei | FCSB - HERMANNSTADT! Dinamo - Academica Clinceni! Vezi aici toate meciurile

Meciuri tari la Iasi, Sibiu si Ploiesti.

TRAGEREA LA SORTI PENTRU SFERTURILE CUPEI ROMANIEI



Meciul 1: Academica Clinceni - Dinamo Bucuresti

Meciul 2: Poli Iasi - Universitatea Craiova

Meciul 3: Hermannstadt - FCSB

Meciul 4: Petrolul Ploiesti - Sepsi





Cupa Romaniei a ajuns in faza sferturilor de finala, iar astazi, 10 februarie, de la ora 11:00 are loc tragerea la sorti pentru aceasta faza a competitiei. Datorita sistemului stabilit de FRF, toate echipele se afla in aceeasi urna si putem avea din nou un derby intre FCSB si Dinamo. Meciurile se vor desfasura in perioada 3-5 martie, intr-o singura mansa, iar partidele se vor desfasura pe terenul echipei de esalon inferior, in cazul de fata doar Petrolul se regaseste in aceasta situatie, sau pe cel al echipei mai slab clasata in stagiunea precedenta.



Cum arata urna pentru tragerea la sorti a sferturilor Cupei Romaniei:

1. FCSB

2. Universitatea Craiova

3. Sepsi Sf. Gheorghe

4. Academica Clinceni

5. Dinamo

6. Politehnica Iasi

7. AFC Hermannstadt

8. Petrolul Ploiesti