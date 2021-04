E bataie pe atacantul fotomodel dupa ce Multescu a renuntat la el! Ce echipa vrea sa-l ia ca s-o bata pe Dinamo in playout

Gigi Multescu a hotarat sa nu il pastreze in lot pe Nemanja Petrovic.

Atacantul sarb de 23 de ani care a jucat ultima data in Liga 4 din Elvetia s-a antrenat initial cu echipa secunda a alb-rosilor si ulterior a fost luat si de Multescu la prima echipa pentru cateva antrenamente.

Petrovic nu a impresionat insa si antrenorul de 69 de ani a decis sa renunte la serviciile sale. De asemenea, oficialii clubului nu au fost incantati nici de faptul ca fotbalistul ar fi solicitat un salariu de 2000 de euro pe luna, in conditiile in care portarul titular al echipei Mihai Esanu castiga 1.500 de euro lunar.

Punerea pe liber a lui Petrovic este posibil sa fi fost influentata si de revenirea la antrenamente a lui Adam Nemec, atacantul titular al lui Dinamo, dar si de revenirea lui Andrei Blejea, cel care a fost titular in infrangerea de la Iasi.

Nemanja Petrovic poate juca in cele din urma in Liga 1 si ar putea chiar sa fie adversarul lui Dinamo in playout si sa le arata 'cainilor' ca s-au inselat in privinta lui.

Gazeta Sporturilor anunta ca atacantul sarb este dorit de FC Voluntari si in urmatoarele zile ilfovenii ar fi pregatiti sa ii faca o oferta.