FIA Foundation este anchetată oficial de UK Charity Commission

UK Charity Commission a lansat o anchetă oficială asupra organizației caritabile pentru siguranța rutieră a FIA, în urma afirmațiilor că independența acesteia a fost compromisă, după ce președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, a devenit și președinte al FIA Foundation. Acuzațiile sunt făcute de George Robertson, Baron Robertson of Port Ellen, fost secretar general al NATO (1999-2003) și secretar al apărării în guvernul lui Tony Blair (1997-1999).



Fundația FIA controlează aproximativ 500 de milioane de euro, pe care le distribuie pentru a finanța proiecte de siguranță rutieră în întreaga lume. Aceasta a fost înființată de regretatul fost președinte al FIA, Max Mosley, ca depozitar pentru banii plătiți FIA de către F1 Management, controlată pe atunci de Bernie Ecclestone, pentru așa-numitul "acord pe 100 de ani pentru drepturile comerciale ale F1".

Comisia, care reglementează toate organizațiile caritabile din Anglia și Țara Galilor, a emis un ordin de protecție temporar, împiedicând Fundația FIA și administratorii acesteia "să încheie anumite tranzacții fără aprobarea prealabilă scrisă a Comisiei".



Conform legislației britanice, o organizație caritabilă trebuie să funcționeze independent și exclusiv pentru a-și promova scopurile caritabile, nu trebuie să fie controlată de organizații sau interese externe. Legea privind organizațiile caritabile promulgată în 2011 prevede că administratorii trebuie să fie mai presus de suspiciunea de conflict de interese.



Mohammed Ben Sulayem este acuzat că a transformat FIA într-o autocrație

Mohammed Ben Sulayem (64 de ani / Emiratele Arabe Unite) este președintele FIA din decembrie 2021, când l-a înlocuit pe francezul Jean Todt, fostul director al Scuderiei Ferrari. Fost pilot de World Rally Championship (1988, 1990-1995), acesta este acuzat că a pulverizat toate pârghiile de control anticorupție și a distrus transparența actului decizional și a controlului financiar.



Sulayem a fost acuzat că vrea să transforme respectatul for automobilistic într-o autocrație și a intervenit în investigații despre modul său de conducere. El a stabilit un fond al președintelui de 1.5 milioane de dolari pentru protocol și ar fi intervenit în operațiunile mai multor competiții, inclusiv în cele de F1.



În ultimii ani, Natalie Robyn (fost chief executive officer) a ridicat semne de întrebare în privința modului de administrare a FIA, în timp ce Bertrand Badre (șeful comisiei de audit), Tom Purves (membru al comisiei de audit) și Paolo Basarri (ofițer de conformitate) au fost concediați, după ce au deschis investigații interne în privința modului cum este condusă instituția.



În același timp, Ben Sulayem a fost numit președinte al fundației în urma demiterii din octombrie 2025 a fostului președinte David Richards, șeful MotorsportUK. Saul Billingsley, directorul executiv, și Jayne Pearce, secretarul fundației, au fost, de asemenea, concediați în urma plecării lui Richards.

