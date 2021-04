Dezvaluiri incredibile ale singurului roman care s-a luptat cu un condamnat la moarte pentru crima! Urma sa primeasca injectia letala: "Imi dau lacrimile!"

Dupa 28 de ani de inchisoare, Anthony 'Two Guns' Fletecher, fost campion din SUA, a fost eliberat.

Ilie Dragomir este singurul roman care s-a luptat cu Fletcher, campionul condamnat la moarte prin injectie letala dupa ce a impuscat mortal un traficant de droguri.

Desi a incercat sa convinga autoritatile ca l-a impuscat in legitima aparare, dupa ce pistolul s-a descarcat accidental in urma unei lupte cu traficantul, judecatorii l-au gasit vinovat si condamnat la inchisoare. Mai mult, acesta urma sa fie executat cu injectia letala, dupa o serie de erori in apararea pugilistului.

A fost eliberat la sfarsitul lunii ianuarie, dupa 28 de ani in care a fost inchis, dupa ce a fost de acord sa cada la o intelegere prin care delictul sau sa fie incadrat la crima de gradul 3, desi nu a declarat niciodata ca este nevinovat. Astfel, sentinta i s-a schimbat la 25 de ani si a fost eliberat.

Ilie Dragomir a povestit pentru playsport.ro cum a fost lupta sa cu Anthony Fletcher si cum i s-a parut adversarul sau din ring.

"El era din Philadelphia, eu eram din Ferentexas, amandoi fiind foarte tehnici si destul de apropiati la culoare. Am stat la bataie si m-a ghicit cu un croseu de stanga care m-a pus jos. Apoi, din nou, astfel ca, in ultima runda, mi-am zis ca trebuie sa fortez pe sistemul… ori la bal, ori la spital.

I-am luat si eu aerul cu un upercut la ficat si cred ca, daca mai aveam putin timp la dispozitie, cam o jumatate de repriza, nu prea mai era el invingator. A fost un duel intre… care era mai hot. Sa stii ca in ring iti dai seama ce fel de persoana este cel alaturi de care boxezi.

Fletcher mi-a lasat impresia unui om bun, un caracter frumos, o fire deschisa. In ring, jigodiile baga capul inainte, joaca murdar, el nu, a fost foarte corect, alti americani erau mai aroganti, cu Fletcher, insa, am avut un meci pe cinste. In general, in ciuda aparentelor, noi bexerii suntem sufletisti, sentimentali, saritori, deschisi. Stiu povestea lui tot de la un jurnalist care, cu ani in urma, cand l-a condamnat la moarte, m-a cautat pentru un articol insa acum, ca aflu de la tine ca a fost eliberat, eu care credeam ca l-au executat, imi dau lacrimile. Ma gandesc ca poate eram eu in locul lui", a spus Ilie Dragomir pentru sursa citata.

Fostul pugilist a dezvaluit ca dupa 365 de meciuri disputate, a ajuns sa castige o pensie de doar 715 lei, glumind insa pe tema asta.

"Am 365 de meciuri disputate in cariera si 715 lei pensie, daca pun cel putin un pumn luat in cap in fiecare meci, inteleg de ce imi amintesc absolut tot din urma cu 40 de ani, insa uit ce am facut de dimineata si pana acum.

Multi m-au intrebat de ce nu am ramas in America? Pai, cine se mai plimba, taica, prin Ferentari, cu pieptul in fata si cu mainile la spate", a adaugat Dragomir.

Sursa foto: playsport.ro.