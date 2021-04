Pirlo, out dupa meciul cu Napoli?! Italienii anunta ca oficialii lui Juventus iau in calcul demiterea antrenorului

Juventus traverseaza cea mai dificila perioada din ultimii 10 ani in Italia.

Dupa ce a castigat 9 titluri consecutive in Serie A echipa pentru care evolueaza Radu Dragusin se afla doar pe locul 4, la 12 puncte distanta de liderul Inter.

Mai mult, torinezii au fost eliminati din optimile e finala UEFA Champions League de catre FC Porto, fapt ce a declansat furia fanilor si criticile presei.

In acest context, jurnalistii de la Tutto Sport anunta ca oficialii lui Juventus ar lua in considerare o demitere a lui Pirlo in cazul in care campioana Italiei nu ar castiga meciul cu Napoli de miercuri.

Unul dintre numele cele mai vehiculate pentru preluarea bancii tehnice a lui Juve este cel al lui Massimiliano Allegri, care a mai antrenat echipa din Torino intre 2014 si 2019, perioada in care a castigat 5 titluri in Serie A, 4 Cupe si doua Supercupe.

Duelul dintre Juventus si Napoli este o restanta contand pentru etapa a treia din acest sezon de Serie A. Atunci napoletanii nu au fost lasati de autoritatea sanitara locala sa faca deplasarea la Torino din cauza unui focar de coronavirus care izbucnise in interiorul lotului.

Liga italiana a programat totusi meciul si i-a acordat lui Juventus victoria cu 3-0 la masa verde, insa oficialii lui Napoli au facut apel si in cele din urma li s-a dat castig de cauza si meciul a fost reprogramat.