Rezumatul celei mai lungi semifinale din istoria Openului Australian
VIDEO Cele mai tari puncte din cea mai lungă semifinală jucată vreodată la Australian Open, Alcaraz - Zverev
Carlos Alcaraz l-a învins pe Alexander Zverev în cinci seturi, scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, după 5 ore și 27 de minute.
Rezumatul celei mai lungi semifinale din istoria Openului Australian
Carlos Alcaraz și Alexander Zverev au ajuns în a șasea oră de joc pentru a stabili numele jucătorului care va juca în finala Openului Australian 2026, programată duminică, 1 februarie, de la ora 10:30.
Confruntarea dintre numerele 1 și 3 ATP a numărat 134 de lovituri direct câștigătoare (78-56, în favoarea ibericului), iar două dintre cele mai spectaculoase schimburi de mingi au avut chiar în setul decisiv, după mai bine de patru ore de joc.
Carlos Alcaraz, voleul turneului la Melbourne
La 3-2 și 30-15 pentru Zverev, în manșa finală, Carlos Alcaraz - care acuzase probleme de mobilitate serioase, în seturile 3 și 4 - a sprintat uluitor pentru a ajunge o minge pe care a trimis-o cu mare eleganță în careul opus, spre mirarea adversarului.
Lovitura de voleu măiastră a lui Carlos Alcaraz, lăudată de John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, a strălucit când spaniolul avea mai mare nevoie de o mostră de superioritate, în acest meci încins.
În debutul setului cinci, Carlos Alcaraz a câștigat unul dintre cele mai rapide puncte, încheiat după unsprezece lovituri succedate ca niște focuri de armă, pe terenul din Arena Rod Laver.
Zverev a impresionat și el, dar tot ce a reușit a fost „să îl trezească” pe Alcaraz
Și Alexander Zverev a impresionat în finalul meciului, când s-a desprins la 5-3 la game-uri, printr-un forehand în lung de linie năprasnic.
Fără a fi capabil de o replică, Alcaraz a găsit, într-un mod nebănuit, chiar în acel moment energia necesară de a încheia partida cu o serie de patru game-uri consecutive.
De partea opusă, a fost complicat de înțeles cum Alexander Zverev nu a reușit să se încarce suficient, ca niveluri de încredere și moral, înaintea finalului jocului, dată fiind dificultatea uriașă a loviturii prin care a semnat un avantaj de 5-3, în setul decisiv.
Transylvania Open 2026 va fi transmis în exclusivitate de VOYO!
Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca.
Urmărește interviul exclusiv acordat de Simona Halep pentru Știrile PRO TV.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News