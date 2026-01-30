Carlos Alcaraz și Alexander Zverev au ajuns în a șasea oră de joc pentru a stabili numele jucătorului care va juca în finala Openului Australian 2026, programată duminică, 1 februarie, de la ora 10:30.

Confruntarea dintre numerele 1 și 3 ATP a numărat 134 de lovituri direct câștigătoare (78-56, în favoarea ibericului), iar două dintre cele mai spectaculoase schimburi de mingi au avut chiar în setul decisiv, după mai bine de patru ore de joc.

Carlos Alcaraz, voleul turneului la Melbourne

La 3-2 și 30-15 pentru Zverev, în manșa finală, Carlos Alcaraz - care acuzase probleme de mobilitate serioase, în seturile 3 și 4 - a sprintat uluitor pentru a ajunge o minge pe care a trimis-o cu mare eleganță în careul opus, spre mirarea adversarului.

Lovitura de voleu măiastră a lui Carlos Alcaraz, lăudată de John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, a strălucit când spaniolul avea mai mare nevoie de o mostră de superioritate, în acest meci încins.

În debutul setului cinci, Carlos Alcaraz a câștigat unul dintre cele mai rapide puncte, încheiat după unsprezece lovituri succedate ca niște focuri de armă, pe terenul din Arena Rod Laver.

