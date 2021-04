GOOOOL STANCU! Fostul stelist lupta impotriva echipei-cosmar pentru Coltescu ca sa scape de retrogradare! Cum a marcat

Stancu a inscris golul de 2-1 pentru Genclerbirligi in deplaarea de la Alanya.

Atacantul roman a punctat in minutul 82 si a adus 3 puncte uriase in lupta pentru evitarea retrogradarii. Datorita reusitelui lui Stancu, Genclerbirligi inca mai spera sa iasa din zona care trimite in liga secunda. Se bate pentru evitarea retrogradarii inclusiv cu fosta campioana Basaksehir.

Intrat in minutul 69 in locul lui Sandro Lima, Stancu a punctat cu o lovitura de cap dupa centrarea perfecta a lui Daniel Candeias.

Obisnuit sa fie golgeter sezoanele trecute, Stancu (33 de ani) a marcat acum abia al doilea gol din actualul campionat.





Cum arata clasamentul din Turcia: