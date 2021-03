Dinamo este aproape sa faca un nou transfer! Un atacant sarb va fi adus in probe de echipa lui Multescu

Echipa din Stefan cel Mare cauta sa se intareasca in incercarea de a se salva de la retrogradare.

'Cainii' au probleme foarte mari in atac. Adam Nemec este accidentat, Magaye Gueye a fost suspendat dupa ce a fost depistat pozitiv la cocaina, iar Robert Moldoveanu nu a iesit cu nimic in evidenta in meciurile in care a fost folosit.

De asemenea, Andrei Blejdea abia a revenit dupa o accidentare si nu este inca la nivel fizic optim. In acest context, nu este de mirare ca Dinamo a reusit sa inscrie doar doua goluri in ultimele 8 etape.

Este evident ca pentru ca Dinamo sa evite retrogradarea in acest sezon este nevoie ca problemele din ofensiva sa fie rezolvate intr-un timp cat mai scurt.

Si se pare ca oficialii clubului au inceput deja cautarile pentr un nou atacant. Potrivit Gazetei Sporturilor, la Dinamo va veni in probe atacantul sarb Nemanja Petrovic.

Fotbalistul de 23 de ani nascut in Elvetia a jucat ultima data pentru Linth din Liga 4 din Tara Cantoanelor. De-a lungul carierei Petrovic a jucat doar in Elvetia. A fost crescut de FC Zurich, iar la seniori a jucat pentru BSC Old Boys, Altach Juniors, United Zurich si Linth 04.

Petrovic urmeaza sa fie testat la Dinamo 2, iar daca va Multescu va considera ca merita sa joace la prima echipa, atunci i se va oferi un contract.

"Este un fotbalist care se va antrena cu echipa a doua si, in functie de referintele avute, vedem daca se va antrena apoi si cu prima formatie. Urmand, apoi, sa se ia o decizie in privinta lui", a spus Mario Nicolae, managerul sportiv al lui Dinamo, sursei citate.