Derby-ul FCSB - CFR Cluj, condus de la centru de un arbitru din Bucuresti! Pe cine a delegat CCA in meciul care poate schimba clasamentul

Meciul se va disputa luni, de la ora 20:30.

Ultimul meci dintre cele doua a fost castigat de FCSB, 3-0, la finalul sezonului regulat, insa acum clujenii cauta sa-si ia revansa si sa se distanteze in clasament. La finalul playoff-ului acest meci se poate dovedi crucial, bucurestenii fiind intr-o scadere de forma, dupa doua infrangeri consecutive, 2-1 cu Sepsi, si 2-0 la Craiova, in timp ce echipa condusa de Edi Iordanescu a reusit sa preia fotoliul de lider pentru prima data dupa mult timp, avand si un avans de doua puncte.

Meciul dintre cele doua va fi arbitrat de Radu Petrescu, o alegere surprinzatoare in conditiile in care acesta este din Bucuresti si ar putea fi acuzat de favoritism pentru echipa gazda. La cele doua tuse vor fi Mircea Mihail Grigoriu si Ciprian Florin Dansa, iar rezerva va fi Andrei Antonie, in timp ce Alexandru Deaconu va indeplini functia de observator.



Si numirea lui Deaconu ar putea fi ciudata, in conceptia anumitor fani ai fotbalului romanesc, mai ales in conditiile in care acesta este poreclit "bricheta", dupa celebrul episod de acum 13 ani, cand a decis titlul din Liga 1, dupa ce a fluierat finalul partidei din Giulesti, dintre Rapid si Steaua, la scorul de 1-0 pentru giulesteni, insa meci pierdut la masa verde.