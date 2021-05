Declaratia care face furtuna in Liga 1! Iftime inaintea meciului cu FCSB: "Noi le-am dat meciul atunci, punct. Adica am gresit, ce sa mai..."

Patronul Botosaniului nu-si ajuta cauza inaintea meciului cu FCSB, de joi (19:45).

Iftime a incercat sa spuna ca gafa lui Pap i-a dat FCSB-ului victoria la precedenta intalnire dintre cele doua echipe. A iesit insa o declaratie care poate da nastere la suspiciuni. "Noi le-am dat meciul atunci, punct", a spus Iftime, care i-a luat prin surprindere si pe jurnalistii aflati in fata lui la tribuna oficiala a stadionului din Botosani.

Iftime anunta ca vrea sa schimbe destinul meciurilor cu FCSB, care s-au terminat aproape mereu cu infrangeri ale echipei sale. Botosaniul are o victorie in 20 de jocuri cu FCSB.

"Sper sa rupem traditia. Pap a gresit cu FCSB. E interesant... el acolo a gresit. Noi cu FCSB le-am dat meciul, punct. Adica am gresit, ce sa mai... Le-am dat meciul, adica am gresit. Nu e vorba de a le da meciul voit. Dar nu se fac asemenea greseli. Putem sa spalam toate oalele sparte cu FCSB in meciul de joi si lucrurile se simplifica, mai ales daca se impiedica un pic si Sepsi de Craiova si noi batem acasa.

Poate mergem pe urma la un egal cu Sepsi, nu la o victorie. Portarul lui FCSB e Pap 2. Am vazut si eu golul pe care l-a luat la Craiova. Au nevoie de atentie, de maturitate, CFR nu vad cum sa piarda campionatul", a spus Iftime.

Croitoru continua la Botosani, e sigur patronul Botosaniului. "Are nevoie de echipa, are nevoie de performanta, are familie, copii, trebuie sa aleaga bine, asa ca ramane la Botosani. Are contract inca doi ani de zile. Eu i-am pus suma, eu i-am pus perioada. E un antrenor curajos, n-a pierdut niciodata echipa, n-a pierdut vestiarul", a anuntat Iftime.