Liga 1, drum inchis pentru Vukusic! Reactia clubului care trebuia sa il transfere inainte sa semneze cu FCSB: "Nu-l mai dorim!"

Ante Vukusic (29 ani) a fost adus de FCSB in iarna, insa transferul sau a fost un esec.

Atacantul croat a facut una dintre cele mai mari erori ale carierei, dupa ce a acceptat transferul la FCSB, in ciuda faptului ca era aproape inteles cu o alta echipa din Liga 1.

Adus dupa plecarea lui Bus la Seongnam, Vukusic nu a reusit sa impresioneze in primele minute de joc, iar patronul nu a mai vrut sa il vada pe teren. 129 de minute a jucat atacantul adus de la Olimpija Ljubljana in cele 5 meciuri in tricoul ros-albastrilor.

Gigi Becali a anuntat deja ca Vukusic este liber sa plece din vara, cand ii expira contractul cu FCSB, iar sansele sa ramana in Liga 1 sunt minime.

Inainte sa semneze cu FCSB, croatul se intelesese cu oficialii lui Sepsi si urma sa semneze, insa la aparitia ofertei ros-albastrilor a ales sa mearga la FCSB.

Intrebat daca si l-ar mai dori pe Vukusic in echipa sa, antrenorul Leo Grozavu a oferit un raspuns transant, care nu a lasat loc de interpretari.

"Suta la suta nu-l mai dorim. Noi l-am vrut la un moment dat, dar a ales altceva. Nu prea mai merge daca altii il lasa de rau, noi sa-l luam de bun. Nu stiu daca facea mai multe la noi, dar a fost alegerea lui", a spus Grozavu pentru ProSport.

Presa din Slovenia anunta in urma cu putin timp ca exista sanse mari ca Vukusic sa revina la echipa in tricoul careia a iesit golgheter.