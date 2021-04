EXCLUSIV | "Va fi fabulos! Cred ca va bate FCSB - CFR Cluj!" Rotaru, gata de socul Universitatea Craiova - FC U Craiova in Liga 1

Lupta din Liga 1 se anunta spectaculoasa din sezonul urmator!

FC U Craiova este lider in Liga 2 si are sanse mari la promovare, iar in acest caz, ar urma sa se intalneasca cu Universitatea Craiova. Meciurile se anunta a fi explozive, dupa cum a spus chiar Mihai Rotaru, patronul clubului din Liga 1.

Intrebat la 'Ora exacta in sport' cum i se pare ideea unui duel cu FC U Craiova in Liga 1, patronul oltenilor a raspuns sincer, remarcand ca meciul ar putea sa se bata in audiente cu derby-urile din prima liga.

"Foarte interesant, e foarte bine venit un astfel de duel. Ganditi-va ce rating va face un meci intre cele doua echipe. Va fi o chestie fabuloasa, cred ca va bate si FCSB - CFR sau Craiova - CFR. Si pentru suporterul neutru va fi extrem de interesat, fiecare va vrea sa vada drumul celor doua Craiove.

E o echipa cu buget nelimitat din ce am inteles, o echipa care vine cu investitii masive. E destul de interesant. Va ajuta si la ceea ce inseamna incasarile din ticketing. Pe noi ne salveaza pentru ca una este sa te duci la Csikszereda in deplasare si alta e sa mergi 850 de metri de la cantonament pana pe Oblemenco.

Dincolo de faptul ca va fi interesant, va fi pasiune, care pe masura ce se apropie meciurile va creste.

Nu va fi o lupta pentru suporterii din Craiova, poate pentru cei neutri. Aici lucrurile sunt foarte clare, avem 80% cota de piata in ceea ce priveste suporterii, ei au undeva la 20%.

Cred ca sunt cea mai buna echipa din Liga 2 in momentul asta, au multi jucatori care ar face fata in prima liga", a spus Mihai Rotaru la PRO X.