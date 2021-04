Umilinta maxima pentru FCSB in razboiul cu Steaua! Au primit gol de la portarul advers si au luat o bataie grava, desi au avut jucatori de Liga 1 in echipa. Imaginile momentului

FCSB 2 a incheiat cu o infrangere drastica sezonul regulat din liga a 3-a.

Ros-albastrii au pierdut cu 4-0 pe terenul Progresului Spartac, desi au avut in echipa jucatori cu meciuri in Liga 1 sau aflati in atentia primei echipe de la FCSB. In poarta a fost Tarnovanu, iar in teren s-au aflat Pandele, Ardeleanu, Trif sau Gogor, fotbalisti care au prins lotul echipei mari in acest sezon.



Progresul Spartac a inscris prima oara in minutul 3, apoi a dat drumul golurilor in ultimul sfert de ora. Ion (77), Tong (85) si portarul Moro, din penalty, in prelungiri (90+2) au inchis tabela.

Rivalii de la Steaua au castigat cu 5-0 in fata Metalului Buzau si sunt mari favoriti la promovarea in B, avand in vedere si contextul de la prima echipa a FCSB, decimata de suspendari si accidentari.

Steaua a terminat seria pe primul loc, la 9 puncte peste FCSB 2. In semifinala barajului, Steaua va intalni Mostistea Ulmu, echipa care a blocat-o in urma cu doi ani din drumul spre Liga a 3-a. FCSB 2 va intalni CS Afumati. Turul semifinalelor e programat pe 8 mai, iar returul fix o saptamana mai tarziu. Finala se joaca tot in dubla mansa, pe 22, respectiv 29 mai. In cazul in care Steaua si FCSB 2 ajung in semifinale, FCSB 2 are meciul decisiv acasa.

Echipele de la Progresul - FCSB 2: