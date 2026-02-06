Dezvăluirea lui Gigi Becali despre fotbalistul care poate pleca de la FCSB în următoarele zile! A vrut să-l dea la schimb pentru alt fotbalist

FCSB se pregătește să facă ultimele mutări din această iarnă.

Gigi BecaliKevin CiubotaruFCSBLukas ZimaHermannstadt
Gigi Becali a dezvăluit că așteaptă încă un atacant la echipă, dar ar mai putea apărea și unele plecări surpriză.

Gigi Becali: ”A fost vorba să îl dau pe Zima împrumut și să le mai dau eu 200.000!”

Gigi Becali a dezvăluit că a încercat să îl transfere în această vară pe Kevin Ciubotaru, însă, în mod surprinzător, s-a lovit de refuzul celor din staff-ul tehnic al campioanei.

Mihai Stoica, dar și cei doi antrenori, Elias Chralambous și Mihai Pintilii, au spus că nu au nevoie în momentul de față de fundașul lui Hermannstadt. Becali a mărturisit că a vrut să îl dea la schimb pe portarul Lukas Zima, devenit a treia opțiune pentru poarta roș-albaștrilor după Popa și Târnovanu și să plătească și 200.000 de euro.

Nu îl vor ei pe Ciubotaru, eu am vrut. A fost vorba de Zima. Să îl dau pe Zima împrumut și să le mai dau eu 200.000. Nu au vrut ei, MM, antrenorii, că nu are unde să joace la noi. Au zis ’Băi, Gigi, noi vrem să intrăm în play-off, avem noi timp de Ciubotaru?’”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

  • 850.000 de euro este cota de piață a lui Lukas Zima, conform Transfermarkt.

Claudiu Rotar: ”Am discutat cu Becali să ni-l dea pe Zima!”

Claudiu Rotar, finanțatorul de la Hermannstadt, a transmis însă că așteaptă răspunsul lui Becali în privința împrumutului lui Lukas Zima și, în ceea ce îl privește pe Ciubotaru, acesta a dezvăluit că discuțiile în legătură cu un eventual transfer la FCSB vor avea loc în vară.

Căbuz s-a accidentat, va sta o perioadă de câteva săptămâni. Am discutat și cu domnul Becali să ni-l dea pe Zima, care a fost la Petrolul. Așteptăm. Așteptăm decizia domnului Becali. Pe 9 se încheie fereastra de transferuri. Aducem tot ce vrea antrenorul. Eu zic că Zima vrea. Tot împrumut până în vară, după aia discutăm mai departe. Nu am vorbit, dar decât să stea la o echipă unde nu joacă deloc...”, a spus Rotar la Digi Sport.

