Agentul fotbalistului, Alessandro Lucci, a sosit marţi la Milano pentru a pune la punct ultimele detalii ale acestei mutări, scrie Calciomercato.com.

Se face transferul lui Marco Palestra la Inter Milano

Palestra urmează să semneze un contract pe cinci ani cu Inter Milano, cu un salariu net de aproximativ 3 milioane de euro pe sezon.

Inter a considerat că hotărârea neclintită a lui Palestra de a nu lua în considerare nicio alternativă din Premier League (Chelsea şi Manchester City exploraseră această pistă) a fost crucială pentru a rămâne ţinta principală a clubului milanez, reducând decalajul dintre cerere şi ofertă şi apropiindu-se semnificativ în ultimele zile de finalizarea cifrelor operaţiunii, adaugă sursa citată.

În vârstă de 21 de ani, Marco Palestra a impresionat prin evoluţiile sale în sezonul trecut, în tricoul formaţiei Cagliari, unde fusese împrumutat de Atalanta, fiind convocat în premieră anul acesta şi la selecţionata Italiei, scrie Agerpres.

El urmează să-l înlocuiască la Inter Milano pe olandezul Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid după Cupa Mondială.