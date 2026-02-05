Pentru a-l transfera pe Dennis Politic, FCSB l-a dat la schimb pe Alexandru Musi și a plătit și un milion de euro, dar, spre dezamăgirea lui Gigi Becali, fotbalistul trecut prin academia lui Manchester United nu a reușit să se impună la FCSB.

Cine va suporta salariul de 20.000 de euro al lui Dennis Politic

Politic a avut de furcă din cauza accidentărilor și, când a fost apt de joc, a fost mai mult rezervă. În cele 24 de meciuri în care și-a făcut apariția pe teren, Politic a marcat doar trei goluri.

Din acest motiv, Becali anunța în urmă cu câteva săptămâni că ar vrea să renunțe la Politic în această iarnă. FCSB a primit o ofertă din partea lui Panetolikos, dar finanțatorul roș-albaștrilor s-a răzgândit și a decis să îi mai ofere o șansă fotbalistului, lucru care s-a schimbat după meciul cu Fenerbahce. Ulterior, patronul de la FCSB a anunțat că va accepta oferta lui Panetolikos, însă grecii au renunțat și au transferat o altă extremă.

Totuși, Politic nu va continua la FCSB. Se pare că Dennis Politic va merge sub formă de împrumut până în vară la Hermannstadt, echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării. Conform Fanatik, Dorinel Munteanu l-a sunat personal pe Dennis Politic pentru a-l convinge să semneze.

Politic încasează 20.000 de euro lunar la FCSB, o sumă mult prea mare pentru Hermannstadt, care nu și-ar fi permis să plătească suma integrală. Din acest motiv, sibienii vor plăti doar 10.000 de euro, în timp ce 10.000 de euro vor fi suportați în continuare de Gigi Becali.