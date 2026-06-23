Florin Prunea a plâns la revederea cu Dan Petrescu: cum arată fostul antrenor al CFR-ului

Fostul tehnician al celor de la CFR Cluj a absentat din spațiul public în ultima perioadă din cauza unor probleme medicale care l-au ținut departe de banca tehnică. Potrivit relatărilor lui Florin Prunea , cei doi foști internaționali s-au intersectat recent într-un local, iar momentul a fost unul încărcat de emoție.

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Lacrimi de bucurie

„M-am întâlnit cu cineva, nu cred că se supără pe mine dacă spun. Nici nu-ți trece prin cap cu cine m-am întâlnit. Ca să-ți dau un indiciu, mi-au dat lacrimile. L-am luat în brațe, jur că mi-au dat lacrimile. Emoție multă.

Așa de bine mi-a părut că l-am văzut, că nu l-am văzut de mult. [...] Băi, eram cu spatele, eram la cârciumă și îmi spune prietenul cu care eram eu: «băi, vezi că vine Petrescu». Băi, și când mă întorc, era chiar în stânga, lângă masa mea. Când m-am întors și l-am văzut, i-am sărit în brațe, pe cuvântul meu de onoare. Am început să plâng, fratello! Arată bine, bine”, a povestit fostul portar, potrivit iAMSport.

Deși se află încă sub supraveghere medicală, Dan Petrescu nu stă departe de fotbal. Prunea a dezvăluit că antrenorul analiza meciuri chiar și în timp ce a luat masa la restaurant.

„Știți, mă, ce a făcut? Am stat puțin de vorbă cu el și după aceea s-a dus la masă. Ghici ce făcea el la masă? A deschis ditamai tableta și se uita la fotbal. Și-i zic: «băi, dar tu ești sănătos la cap?» / «Păi ce vrei să fac?». Cred că era cu fiica sa și cu încă doi prieteni. Este bine fizic, foarte bine. Mi-a zis că pleacă pe afară, că mai are puțin din tratament”, a mai spus Prunea.