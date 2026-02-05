Unul despre fotbaliștii despre care s-a spus că va ajunge la FCSB în următoarele zile este Kevin Ciubotaru, însă Mihai Stoica a negat această ipoteză.

Claudiu Rotar: ”Am stabilit că discutăm la vară despre Ciubotaru”

Totuși, Claudiu Rotar, finanțatorul de la Hermannstadt, a dezvăluit că, în urma discuțiilor cu Gigi Becali, s-a stabilit ca transferul lui Ciubotaru la FCSB să fie discutat abia în vară, atunci când rămâne de văzut dacă mutarea se va concretiza.

Până atunci, fundașul lateral va rămâne la Hermannstadt pentru a ajuta în lupta pentru evitarea retrogradării.

”Ciubotaru nu se duce la FCSB. La vară, o să discutăm la vară. Avem nevoie de el acum. Nu. Am stabilit că discutăm la vară. Nu ni l-au cerut acum. Am stabilit de la început că despre Kevin Ciubotaru discutăm la vară”, a spus Claudiu Rotar la Digi Sport.

Rotar a vorbit și despre împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB și a dezvăluit că Dorinel Munteanu a insistat pentru acest transfer: ”Politic a venit împrumut la Hermannstadt până în vară. 50-50. Salariul va fi plăti 50 de FCSB, 50 de noi. E un împrumut fără bani. E decizia antrenorului, el a cerut jucătorul, i l-am adus.

Politic nu a dat satisfacție la FCSB, la Dinamo, da. Cine poate să vină la Hermannstadt, doar jucători care nu sunt folosiți la alte echipe mai mari sau jucători care nu au jucat la alte echipe mai mici. Nu avem bani de transferuri”.

Mihai Stoica a negat orice interes pentru Ciubotaru

Într-o postare pe Facebook, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a negat orice interes cu privire la transferul lui Ciubotaru și a catalogat drept ”fake news” informațiile care îl dădeau pe fotbalist deja transferat la campioana României

”Kevin Ciubotaru la FCSB = fake news”, a scris MM Stoica pe Facebook.