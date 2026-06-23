OFICIAL Mijlocașul defensiv a revenit în Superliga după doi ani în Franța: a semnat cu Farul Constanța

Mijlocașul defensiv a revenit în Superliga după doi ani în Franța: a semnat cu Farul Constanța Superliga
SPORT.RO
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Farul Constanța a oficializat transferul lui Tony Njike. Mijlocașul defensiv francez se întoarce în campionatul României, după ce a mai evoluat în trecut pentru FC Argeș.

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Jucătorul în vârstă de 28 de ani a ajuns la un acord pentru a îmbrăca tricoul constănțenilor în următoarele două sezoane.

În ultimele două ediții de campionat, Njike a jucat în Franța, la nivelul ligii a treia, pentru formația Quevilly - Rouen Métropole (QRM). În tricoul acestei echipe a strâns 51 de apariții pe teren, timp în care a reușit să ofere cinci pase decisive.

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Din liga a treia franceză, înapoi pe prima scenă a fotbalului românesc

Mijlocașul este familiarizat cu fotbalul românesc. În sezonul 2022-2023, el a făcut parte din lotul celor de la FC Argeș. Pentru echipa piteșteană a bifat 37 de meciuri în toate competițiile și a contribuit cu patru assist-uri.

Fotbalistul și-a făcut junioratul la Bordeaux B. De-a lungul carierei sale, el a mai evoluat în Franța pentru Châteauroux, Ajaccio și Cholet.

„Farul Constanța a ajuns la un acord cu mijlocașul defensiv francez Tony Njike, care a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani. Mult succes în alb-albastru, Tony!”, au transmis cei de la Farul Constanța.

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