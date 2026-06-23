Jucătorul în vârstă de 28 de ani a ajuns la un acord pentru a îmbrăca tricoul constănțenilor în următoarele două sezoane.

În ultimele două ediții de campionat, Njike a jucat în Franța, la nivelul ligii a treia, pentru formația Quevilly - Rouen Métropole (QRM). În tricoul acestei echipe a strâns 51 de apariții pe teren, timp în care a reușit să ofere cinci pase decisive.