După ce în urmă cu doar câteva săptămâni Mihai Stoica se declara dezamăgit de Octavian Popescu și spunea clar că s-a săturat să îl aștepte pe jucătorul roș-albaștrilor ”să fie fotbalist”, pare că oficialul campioanei României a revenit la sentimente mai bune.

Mihai Stoica: ”Octavian Popescu este și o să fie!”

MM Stoica spunea că Octavian Popescu a intrat într-un anturaj nepotrivit, aceasta fiind și cauza declinului jucătorului, însă, acum, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a făcut o nouă serie de declarații la adresa mijlocașului de 23 de ani.

Conducătorul campioanei României a spus că este foarte mulțumit de felul în care se antrenează Octavian Popescu și este convins că, dacă fotbalistul ar fi marcat un eurogol în meciul cu Fenerbahce, ar fi reușit să depășească pasa proastă pe care o traversează de o perioadă îndelungată.

”Octavian Popescu este și o să fie (n.r. întrebat dacă Octavian Popescu mai este la FCSB). Se antrenează foarte bine. Între el și alții care erau nemulțumiți că nu joacă, el s-a antrenat mereu foarte bine. Câteodată, câțiva milimetri pot relansa cariera unui fotbalist. Nu neapărat dacă Ederson era cu trei milimetri mai scund, ci dacă Ederson era cu cinci milimetri plasat altfel. Dacă Octavian Popescu marca un gol de kinogramă cu Fenerbahce, aducea victoria și probabil că era altceva, ieșea și el din pasa asta”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Ce spunea Mihai Stoica despre Octavian Popescu în urmă cu doar câteva săptămâni

”Nici nu mai am ce să discut despre Octavian Popescu. Este pe cont propriu! E treaba lui. Vrea să înțeleagă, bine. Am renunțat la vârsta asta să mă mai rog de unii să ajungă fotbaliști!

Am avut o discuție cu el, am bătut palma și și-a încălcat cuvântul. Nu că ar fi făcut ceva, dar s-a anturat cu cine nu trebuia”, spunea Mihai Stoica.