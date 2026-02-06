FOTO ȘI VIDEO Imagini horror! Accidentare oribilă pentru fotbalistul Rapidului! Și-a rupt piciorul după o intrare prin alunecare

Imagini horror! Accidentare oribilă pentru fotbalistul Rapidului! Și-a rupt piciorul după o intrare prin alunecare
Alexandru Hațieganu
Reacția Rapidului după un moment extrem de dureros pentru fotbalistul ce aparține de clubul giuleștean. 

antoine baroan Rapid Rapid Bucuresti Superliga Superliga Romaniei
Antoine Baroan, accidentare oribilă la debutul pentru AvS FS

Antoine Baroan (25 de ani), atacantul central francez împrumutat de Rapid București la AvS FS, a suferit o accidentare teribilă, chiar la debutul său pentru prim-divizionara portugheză. 

Antoine Baroan, accidentare oribilă la debutul pentru AvS FS

Sporting Lisabona a învins-o pe AvS FS cu 3-2 în sferturile Cupei Portugaliei. Partida a intrat în prelungiri, după ce în timpul regulamentar scorul a fost 2-2. 

Antoine Baroan a fost introdus pe teren în minutul 56. Francezul a avut parte de un ghinion teribil. În minutul 91, în prima repriză de prelungiri, Baroan și-a rupt piciorul într-un duel pentru minge. 

Toți fotbaliștii, membrii echipelor tehnice celor două formații și arbitrii au fost îngroziți când au văzut cum arată piciorul fotbalistului ce aparține de Rapid. Inclusiv columbianul Luis Suarez, la care a intrat prin alunecare Baroan, și-a pus mâinile în cap.

Reacția Rapidului după accidentarea lui Baroan 

Antoine Baroan a părăsit terenul pe targă, în aplauzele publicului prezent pe stadionul echipei Sporting Lisabona, gazda duelului. 

Rapid București a reacționat, pe Instagram, cu privire la accidentarea vârfului: „Atacantul împrumutat de Rapid la AfS Viladasaves a suferit o fractură la piciorul stâng la debutul în Portugalia. Multă sănătate și recuperare cât mai rapidă!”.

