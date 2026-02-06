FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!

Antoine Baroan (25 de ani), atacantul central francez împrumutat de Rapid București la AvS FS, a suferit o accidentare teribilă, chiar la debutul său pentru prim-divizionara portugheză.

Antoine Baroan, accidentare oribilă la debutul pentru AvS FS

Sporting Lisabona a învins-o pe AvS FS cu 3-2 în sferturile Cupei Portugaliei. Partida a intrat în prelungiri, după ce în timpul regulamentar scorul a fost 2-2.

Antoine Baroan a fost introdus pe teren în minutul 56. Francezul a avut parte de un ghinion teribil. În minutul 91, în prima repriză de prelungiri, Baroan și-a rupt piciorul într-un duel pentru minge.

Toți fotbaliștii, membrii echipelor tehnice celor două formații și arbitrii au fost îngroziți când au văzut cum arată piciorul fotbalistului ce aparține de Rapid. Inclusiv columbianul Luis Suarez, la care a intrat prin alunecare Baroan, și-a pus mâinile în cap.