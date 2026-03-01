Aflat la a treia partidă consecutivă ca titular, apărătorul de 24 de ani a fost pe teren pe toată durata confruntării pierdute de echipa sa. Drăgușin a fost implicat în faza primului gol marcat de Fulham, moment în care a cerut fault după ce a fost împins din spate de Raul Jimenez, însă arbitrii au lăsat jocul să continue.

Note slabe și probleme de sincronizare în defensivă

Jurnaliștii englezi au urmărit atent evoluția românului și au publicat analizele imediat după încheierea partidei. Portalul Spurs Web, o publicație dedicată suporterilor londonezi, i-a oferit nota 4, motivând decizia prin problemele de poziționare apărute pe parcursul celor 90 de minute.

„Fundașul central a fost nevoit să se apere mult, Fulham părând periculoasă la fiecare atac. La primul lor gol, acesta a fost împins din spate, însă reușita a fost validată. În a doua repriză, a fost adesea scos din poziție, fiind atras spre mijlocul terenului sau în zonele laterale”, a notat sursa citată mai sus.

Cei de la Football London i-au dat aceeași notă, 4, fiind singurul jucător din linia defensivă care a primit acest calificativ. Jurnaliștii britanici au remarcat deficiențele de comunicare dintre român și colegul său din centrul apărării, Micky van de Ven.

„Parteneriatul cu Van de Ven pur și simplu nu pare să funcționeze. Niciunul nu îl coordonează pe celălalt și nici nu par să știe unde se află celălalt în vreun moment al jocului”, a scris Football London.

O notă un pic mai mare, 5, a venit din partea celor de la London Evening Standard, aceeași notă pe care a primit-o și olandezul Van de Ven.

„Ar fi trebuit să fie mai puternic în duelul cu Jimenez, în momentul în care Wilson a deschis scorul pentru Fulham încă din primele minute. Nu a părut niciun moment stăpân pe situație și a avut dificultăți constante în a lua decizia corectă atunci când trebuia să urce sau să facă pasul în spate”, a notat publicația.