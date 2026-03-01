LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:00, Dinamo și FC Argeș se întâlnesc în etapa cu numărul 29 din Superligă într-un meci în care FCSB este obligată să țină cu marea rivală pentru a mai putea spera la calificarea în play-off!

Dinamo, lider în Superligă la două capitole

19 octombrie 2025, Dinamo - Rapid 0-2: a fost singura înfrângere suferită de elevii lui Zeljko Kopic în campionatul curent pe teren propriu, în rest au opt victorii și cinci remize.

Piteștenii au câștigat șase dintre cele 14 deplasări din sezonul în curs, iar de alte două ori au terminat la egalitate.

60,1 % este media posesiei dinamoviștilor din primele 28 de runde, locul 1 la acest capitol (FC Argeș - 42,4 %).

FC Argeș este formația cu cele mai multe goluri marcate pe contraatac - 14.

Dinamo este singura echipă care nu a primit gol din afara careului mare.

La finalul etapei precedente, gruparea argeșeană avea cele mai multe meciuri fără gol încasat - 13 (Dinamo - 12).

Duelurile Dinamo - FC Argeș au început în anul 1961

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 94 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 55 de ori s-au impus bucureștenii, de 26 de ori au câștigat piteștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 46 jocuri - 38 victorii Dinamo - două remize - 6 succese FC Argeș.

Primul duel a avut loc pe 20 august 1961, Dinamo Piteşti - Dinamo București 3-4 şi a consemnat debutul argeşenilor în Divizia A. Au marcat Fl. Halagian, V. Lovin - dublă, respectiv Constantin Frăţilă, Vasile Alexandru, Gheorghe Ene - dublă. Pentru bucureşteni, acel joc avea să dea startul celei mai bune perioade interne, singura în care au câştigat patru titluri la rând (1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965).

Întâia victorie din contul piteştenilor în campionat a venit pe 26 septembrie 1965, 2-1 pe teren propriu, meci în care Nicolae Dobrin a deschis scorul în primul minut.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 19 iunie 1974, Dinamo - FC Argeş 7-0. În ciuda succesului categoric reuşit de bucureşteni, aceştia au pierdut campionatul în faţa Universităţii Craiova, care a remizat la Ploieşti şi a câştigat în premieră titlul.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 13 iunie 1976, Dinamo - FC Argeş 7-1.

”Cea mai frumoasă finală de campionat din istorie”, în 1979

Dintre toate cele 94 de confruntări din campionat, meciul din 24 iunie 1979, Dinamo - FC Argeş 3-4 a fost cel mai spectaculos şi a rămas în memoria microbiştilor drept „cea mai frumoasă finală de campionat din istorie". După prestația excepţională, "Gâscanul" a primit nota 10 din partea trimisului "Sportului", Ioan Chirilă, care nota: "«Diavolul» Dobrin și-a exercitat dreptul de veto. A declanșat contraatacul de 1-1, împotriva cursului jocului, a reușit marele sprint al desprinderii, în minutul 69, permițându-și și luxul de a oferi, în autograf, ultimul gol al campionatului".

Doar două remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, ambele pe terenul piteştenilor (26 septembrie 1984, 23 martie 1997).

Cea mai recentă întâlnire directă din SuperLigă: 24 octombrie 2025, FC Argeș - Dinamo 1-1 (Robert Moldoveanu, respectiv Kennedy Boateng). Info: LPF

Clasamentul din Superligă