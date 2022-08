Dan Petrescu, prima reacție după ce s-a spus că Bălgrădean va semna cu rivala CFR-ului, Universitatea Cluj

Antrenorul ardelenilor nu crede în această variantă și spune de ce a ales să se bazeze și pe italianul Simone Scuffet (26 de ani).

Dan Petrescu: ”Bălgrădean face parte din lot”

”Bălgrădean face parte din lot, sunt patru portari. Mereu am schimbat, le-am dat șanse tuturor. Și Sava e o soluție, pentru că e Under 21. Am fost mulțumit de Sava, a apărat excelent la meciul cu Botoșani, chiar dacă am pierdut.

Dacă Bălgrădean a semnat cu altă echipă, știam, îmi spunea. Eu știu că vine la antrenament azi. Cu transferurile se ocupă altcineva”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă.

Dacă semnează cu U Cluj, Bălgrădean nu ar fi la prima „trădare” din cariera sa de fotbalist. Ne aducem aminte că inclusiv transferul la CFR Cluj a fost considerat o trădare de către mulți, deoarece „Pufi” se afla pe atunci sub contract cu rivala ardelenilor la titlu, FCSB.

46 de goluri a încasat Bălgrădean în cele 65 de meciuri disputate în tricoul lui CFR Cluj, dintre care 35 au fost încheiate fără gol primit.

700.000 de mii de euro este cota de piață a portarului de 34 de ani, potrivit transfermarkt.com