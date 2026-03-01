Cu Radu Drăgușin (24 de ani) pe teren timp de 90 de minute, Tottenham a pierdut din nou în Premier League, scor 2-1 pe terenul celor de la Fulham. Wilson și Iwobi au marcat pentru gazde în prima repriză, cu două execuții superbe.

Fundașul român a avut șansa de a reduce din diferență în minutul 38, dar a reluat mult peste poartă cu stângul din interiorul careului, după o centrare venită din corner. Richarlison a reușit să reducă din diferență în minutul 66, însă Tottenham nu a mai putut să egaleze și meciul s-a încheiat cu o nouă înfrângere pentru echipa lui Igor Tudor.

Tottenham ”tremură” pentru retrogradare!

Astfel, după această partidă, Tottenham a ajuns la patru înfrângeri consecutive și la zece partide fără victorie în Premier League. Distanța față de zona retrogradabilă rămâne de patru puncte, deoarece Nottingham Forest și West Ham au fost, de asemenea, învinse în această etapă.

Tottenham rămâne cu 29 de puncte și este pe locul 16, la două distanță de urmăritoarea Nottingham Forest. West Ham ocupă ultimul loc retrogradabil, cu 25 de puncte.

În următoarea rundă, Tottenham va juca pe teren propriu în compania unei alte rivale londoneze, Crystal Palace. Partida este programată joi, de la ora 22:00, și poate fi urmărită LIVE pe VOYO.

Echipa de start a lui Tottenham pentru meciul cu Fulham: Vicario - Porro, Drăgușin, Van de Ven, Gray - Gallagher, Bissouma, Palhinha, Simons - Kolo Muani, Solanke

Pentru Radu Drăgușin, aceasta a fost partida cu numărul șapte în Premier League în acest sezon. Trei dintre acestea au fost din postura de integralist.

Cum arată clasamentul din Premier League după Fulham - Tottenham 2-1: