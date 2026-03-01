Ianis Hagi a avut o reacție inedită la finalul partidei pierdute de Alanyaspor pe terenul lui Galatasaray, scor 1-3, după ce i s-a arătat o fotografie din copilărie.

Imediat după fluierul final al confruntării de la Istanbul, mijlocașul român a fost oprit pentru un scurt dialog de către jurnaliștii turci. Un reporter a profitat de ocazie pentru a-i prezenta o imagine de arhivă din perioada în care Gheorghe Hagi evolua pentru formația gazdă.

Amintiri alături de tatăl său

În fotografia respectivă, Ianis era copil și se antrena alături de tatăl său pe gazonul celor de la Galatasaray.

„Asta a fost cu mult timp în urmă. Am crescut jucând fotbal cu tata. De aceea, să văd aceste fotografii mă face mereu să mă simt bine”, a spus fotbalistul legitimat la Alanyaspor.