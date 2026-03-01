La doar câteva zile după eliminarea din Liga Campionilor contra lui Bodo/Glimt, Inter a reușit să se redreseze în campionat, iar golurile lui Federico Dimarco și Hakan Calhanoglu au făcut diferența în confruntarea cu Genoa lui Dan Șucu.

Italienii scriu despre borna incredibilă a lui Chivu de la Inter: 67 de puncte în 27 de etape

Inter a ajuns la 67 de puncte, nu mai puțin de 13 peste a doua clasată AC Milan, astfel că antrenorul român are deja o mână pe trofeu. Meciul care poate înlătura orice dubiu este programat chiar runda viitoare: AC Milan - Inter, duminică, 8 martie, de la 21:45.

După victoria de sâmbătă seară, Gazzetta dello Sport i-a dedicat un articol amplu lui Cristi Chivu și sezonului fabulos reușit de Inter în competițiile interne. Stagiunea actuală este a treia cea mai bună din istoria clubului la nivel de puncte!

"Echipa lui Inter care a fost eliminată de Bodo/Glimt și a ratat optimile Champions League este aceeași echipă care a impus o tiranie teribilă în Italia, o dictatură cum rar există. Dincolo de regretele provocate de norvegieni, campania din Serie A a lui Cristian Chivu este una șocantă, mai ales dacă luăm în calcul startul său șubred și cele două înfrângeri din primele trei meciuri.

Românul, aproape neobservat, atinge tot mai multe bucăți din istoria clubului. Are 67 de puncte după 27 de meciuri, doar a treia oară când se întâmplă asta în aproape 118 ani de istorie ai lui Inter. În 2023-24, un sezon stelar, au avut 72, iar în 2006-07, la un an după Calciopoli, nu mai puțin de 73.

Având în vedere cum a decurs sezonul, fără a lua în calcul Europa, Chivu vrea să se apropie de Mourinho. Chiar dacă nu va putea obține tripla amețitoare a lui Jose, măcar dubla în Italia formată din Scudetto și Cupă", a scris Gazzetta dello Sport.

Como - Inter, în semifinalele Cupei Italiei, marți, pe VOYO

La interviurile după meciul cu Genoa, Cristi Chivu a insistat că lupta la titlu nu este încheiată și că întreaga se concentrare se îndreaptă către partida lui Inter cu Como, din Cupa Italiei.

Duelul dintre Como și Inter, contând pentru semifinalele Cupei Italiei, se joacă marți, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.