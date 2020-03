Gigi Becali nu avea nicio idee de tradarea lui Balgradean: "As fi jucat in continuare cu el!" De unde a aflat patronul FCSB ca a semnat cu CFR

Gigi Becali a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre plecarea lui Balgradean la CFR Cluj.

Cristi Balgradean a tinut ascuns faptul ca a semnat cu CFR Cluj, lucru care l-a infuriat extrem de tare pe Gigi Becali. Patronul ros-albastrilor spune ca daca nu ar fi primit un telefon prin care sa primeasca aceasta veste, ar fi jucat in continuare cu Balgradean in poarta.

"A zis ca nu se prind prostii, a facut Dumnezeu ca cineva mi-a dat un mesaj. As fi jucat in continuare cu el. Cica voia sa imi spuna inainte de meciul cu CFR. << Ce vorbesti ma? Cu Craiova stateai in poarta, a?>>

Voiam sa il promovez pe Vlad. Persoana care mi-a spus, mi-a zis ca ei au negociat cu Nita si el a zis ca in Romania se intoarce doar la FCSB. Nu vorbesc acum de Arlauskis, nu e frumos, cum sa vorbesc de el cand sunt la lupta cu ei. Asta e de noaptea mintii", a spus Gigi Becali la PRO X.

Gigi Becali Cristi Balgradean